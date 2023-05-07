胃酸倒流｜按足三里穴改善胃脹氣、排便不順！4穴位提升胃部健康

根據臨床統計資料示，台灣人平均每四人就有一人有胃酸倒流的問題。脾與胃是相互聯繫的，食物經過胃吸收消化，再透過脾運輸到每個需要的地方。因此，胃酸倒流的症狀與脾胃經脈息息相關。從中醫的觀點，可以常按四個穴道提升胃部健康。



人體的穴道多半位在人體經絡上，適當的刺激可以增加對應組織或器官的活性，平衡或改善臟腑的機能。以下就介紹四大改善胃部健康的穴位，除了可以透過中醫師針灸，也可以自己在家也可以簡單按壓。

改善胃酸倒流四大穴位（按圖👇👇👇）

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ㄧ、內關穴：改善火燒心、胸悶、心悸

位置：腕橫紋上兩寸。內關穴位於左右手的手腕內側，約距離腕橫紋（手掌與小手臂交界處）三隻手指頭（食指、中指、無名指）的距離，手腕內兩條筋之間的位置即為內關穴。

主治：依前人背記十大特效穴的《十總穴》歌謠「內關心胸胃」，即按壓心包經上的內關穴可以對胃氣上衝的胸悶、心悸、咳嗽，與胃酸倒流上衝的「火燒心」症狀有改善的效果。

二、足三里穴：改善胃脹氣、排便不順、蠕動差

位置：外膝眼下三寸，脛骨脊旁開一寸。採坐姿後，雙腳踩踏地面、膝蓋彎曲成90度。找到膝關節外側凹陷處（外膝眼），此處直下四橫指即是足三里穴。

主治：足三里為胃的保健要穴，對強化、保健脾胃非常有效，能緩解胃酸倒流伴隨的胃脹氣，也改善胃蠕動功能不佳與排便不順的困擾。除此之外，足三里也被稱為「長壽穴」，古時便有「灸足三里得長壽」的養生秘訣。

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三、中脘穴：改善打嗝、食慾不振、噁心感

位置：腹部，前正中線上，胸骨體下端和肚臍連線，距離肚臍四指位置。躺平或站直時，胸骨體最下端跟肚臍連線的中間點，即中脘穴。

主治：治療胃病的主要穴道之一，對於胃脹氣、打嗝、食慾不振、胃炎、胃潰瘍等，皆有保養或改善的效果。除了直接按壓外，亦可以中脘穴為中心，在穴位周圍熱敷與按摩，有助改善消化不良。

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四、太衝穴：因情緒波動造成的逆流症狀

位置：腳背上，第一趾骨跟第二趾骨接合處，其上方五公分位置。在腳拇趾與腳食趾指縫交界點，往上二橫指（食指跟中指）處，即是太衝穴。

主治：按壓太衝穴具有緩解心情焦慮、緊張、煩躁鬱悶與失眠的功用。適合因工作壓力大及受情緒波動所造成的胃酸倒流症狀，如泛酸、胃痛、火燒心、胸悶等。

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