失智｜常服綜合維他命可預防記憶力退化？專家稱3個前提下或有益

隨着年紀增長，認知和記憶力會慢慢退化，一旦發生便是不可逆的過程。不過好消息是，研究發現有一個簡單的方式可以預防。



綜合維他命是一般人常吃的保健品，只要適量服用，安全性高。新研究發現，每天吃1顆綜合維他命就能預防記憶力衰退和後續的認知功能障礙。

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研究證實：綜合維他命能倒轉記憶力時鐘

綜合維他命有何效果？美國哥倫比亞大學、布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）和哈佛大學共同研究，把3,562個老人分成兩組進行3年研究，一組每天吃1顆綜合維他命，另一組則當成對照組。每年受試者會接受神經心理鑑定，包括記憶力、反應力和語言等等測驗。

結果第1年的測驗結果發現，綜合維他命組的大腦在短期記憶、文字記憶等等的功能，比對照組年輕了約3歲，該研究發表在《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》中。

缺乏某些營養素，例如鋅、維他命B群、維他命D等等，可能造成認知功能退化。共同研究者，哈佛大學流行病學教授梅森（JoAnn Manson）表示，綜合維他命有20多種營養素和礦物質，互相加總起來的效果比單一營養的保健品更好，且老年人可能吃得少、營養攝取不足，綜合維他命能彌補落差。

馬里蘭大學整合醫學中心主任德．阿達莫（Christopher D’Adamo）也表示，45～50歲會開始營養缺乏，因此可以考慮開始吃綜合維他命。

同樣類似的研究，在去年（2022）發表在《阿茲海默和失智症（Alzheimer’s & Dementia）》也有同樣的發現，美國威克森林大學（Wake Forest University）的研究團隊將2,262位、平均年齡73歲的人，分成兩組、分別給予可可萃取物和綜合維他命，同樣發現每天吃一顆綜合維他命有助改善認知功能、短期記憶和動作執行能力。

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3原因缺乏營養素需補充 適量攝取避免反效果

綜合維他命服用方便，且安全性高，如果真的每天吃1顆可以預防認知功能衰退，不失為一個預防保健的好方法。綜合維他命各家廠牌成分不同，大都有抗氧化的維他命A、C、E、葉酸、礦物質等等，對大腦功能的確有幫助。

不過台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫生蔡睿蘋表示，雖然綜合維他命有助預防認知退化，但兩份研究都指出，「有心血管危險因子」的人對於其認知改善的效果比較顯著，健康年長者的認知進步效果不明顯。

蔡睿蘋推測，綜合維他命當中的葉酸、維他命B群等等有助維持心血管健康、避免疾病發作，加上心血管疾病與認知功能息息相關，因此有幫助。蔡睿蘋也表示，很多研究的確發現某些疾病、行為或飲食導致體內營養素流失、缺乏而引發認知退化，而在「缺乏」的狀況下補充才有意義。可能的原因包括：

．素食者、胃切除患者或長期飲酒患者：可能導致維他命B12攝取不足。

．抽煙、3高慢性病人：動脈硬化危險因子「同半胱胺酸（homocysteine）」過高、導致其心血管疾病風險增加，可以多補充維生素B群，包括葉酸、維他命B12和B6的攝取，幫助身體代謝。

．服用藥物：德‧阿達莫（Christopher D’Adamo）表示，長輩可能會使用多種藥物，例如阿斯匹靈會使體內維他命C缺乏、降血脂藥物如Statins和胃藥可能影響維他命B群、鈣質、和脂溶性維他命A、D、E、K的吸收，這時可以適度補充保健品。



雖然營養素對認知功能有幫助，吃綜合維他命也沒甚麼危險性，不過蔡睿蘋表示，也有研究發現，某些營養素不能吃太多，例如維他命E，適度攝取有益，吃太多反而會有反效果，「有缺乏或是飲食吃不夠再補充，不然一般情況不建議亂吃。」

對短期記憶有效 長期記憶仍需更多研究佐證

這兩篇研究大多注重在3年內的短期記憶和文字記憶力，但對於長期記憶如某個時間點做了甚麼事、過去數十年的記憶等等著墨不多。蔡睿蘋解釋，這是因為在認知功能退化階段，最先影響的是短期記憶，例如忘了東西放在哪裏、忘東忘西等等，要等到真的罹患失智症到了中、後期，才會出現長期記憶和認知障礙的現象，例如空間和時間感喪失等等。

另外，要觀察到長期認知功能障礙需要很長的時間、研究設計較困難，保健品目前對於「延緩」記憶力衰退的相關研究也只有魚油、維他命C、E可能有幫助，而「改善」的層面，蔡睿蘋推估應該功效不大，建議可從預防失智症的地中海飲食著手，多運動、多從事刺激大腦的活動，從根本預防大腦的退化做起。

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