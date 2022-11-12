睡眠窒息症｜睡眠中斷影響記憶力？3危害心智能力下降長者要注意

九成以上睡眠窒息症為阻塞型，打呼、胃酸倒流（又稱胃食道逆流）、喉嚨乾等為常見睡眠窒息症症狀，而新研究顯示，睡眠窒息症還會增加許多健康問題。



像是肥胖、抽煙以及酗酒都會造成睡眠窒息症發生，美國牙科睡眠醫學會醫師Kevin Postol表示，這類患者可能會於白天過度嗜睡，此外，一些睡眠不足的睡眠窒息症患者，其抑鬱症及情緒障礙的風險也會提高。

《MedicalNewsTodays》刊登一項新研究表示，2022年歐洲呼吸學會國際大會上發表三項新研究表示，睡眠窒息症與罹癌風險增加、心智能力下降以及血栓有關。

睡眠窒息症8大症狀👇👇👇

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睡眠窒息症3大危害

一項關於睡眠窒息症與癌症相關、涉及2000名阻塞型睡眠窒息症患者的研究表示，阻塞型睡眠窒息症與癌症風險增加有關，不過研究人員強調，「還不了解是睡眠窒息症導致癌症發生，還是因與心臟疾病、肥胖等罹癌風險因素相關導致罹癌。」

此外，第二項研究針對358名65歲以上族群進行5年的隨訪調查，發現在74歲以上的人及男性當中，睡眠窒息症與認知能力下降有關，研究人員發現低血氧與記憶和認知能力下降有顯著相關。

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最後，第三項研究針對7千名參與者進行超過6年的隨訪，發現有104人出現血栓，研究人員發現阻塞型睡眠窒息症可能與血栓的風險增加有關。不過研究人員表示，上述研究只著眼於相關風險、還無法確定其原因。

台灣衛生福利部雙和醫院睡眠中心主任劉文德表示，睡眠窒息症與心智能力下降、血栓風險增加可能是與睡覺時缺氧及反覆覺醒有關。

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他表示，睡覺時大腦會利用睡眠時將白天新學習的東西寫入深層記憶，因此若有睡眠窒息症、睡眠不停中斷，容易導致事情記不牢。

此外，缺氧時會造成肺部血管收縮，因此血液無法往上打，這時會導致肺動脈高壓、血液回流受阻，就較容易形成斑塊，不過台灣劉文德醫師也表示，上述研究仍須更進一部探討因果關係。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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