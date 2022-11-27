維他命｜缺少維他命B1容易煩躁喜怒無常？微量營養素可增強愉悅感

最近沒由來的很容易生氣、感到煩躁嗎？



其實這些負面的情緒可能是身體缺乏了某些微量營養素、維他命所造成。也是身體在提醒你，該補充營養啦！

多種維他命可以維持神經系統正常運作（按圖👇👇👇）

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微量營養素可以增強愉悅感，消除焦慮感

有臨床研究指出，微量營養素與人類的精神健康也有著密切的關係，它可以增強愉悅、滿足和放鬆感，提高敏銳度和精力，消除沮喪和焦慮感，甚至能產生罪惡和失敗感，顯示對於人類精神健康的重要性。

鈣與鎂都與精神和情緒有關

例如微量元素鈣與鎂，就與人的精神與情緒有關。一般人都知道鈣對於骨骼發展非常重要，但卻未必清楚它會影響神經系統，體內缺鈣的人，容易處於過度興奮的狀態，孩童缺鈣可能會哭鬧不停，成人缺鈣則容易出現情緒急躁、神經質，容易被激怒。至於鎂元素則是可以幫助對抗壓力的礦物質，補充鎂可以減少號稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇過度分泌。

維他命和部分藥物會產生交互作用？（按圖👇👇👇）

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多種維他命可以維持神經系統正常運作

至於多種維他命則更是紓緩緊情緒，維持神經系統正常運作的重要微量元素。

一、維他命B1（硫胺）：

維他命B1被稱為精神性維他命，對神經組織與精神狀態會有一定的影響，人體缺乏維他命B1，就可能會變得脾氣爆躁、喜怒無常。可以吃全麥麵包、燕麥片等主食來補充維他命B1。

二、維他命B3（菸鹼酸）：

維他命B3可以減輕焦慮並紓緩抑鬱的症狀，幫助人體放鬆與助眠，大量使用時是極好的抗精神病藥物，可以攝取動物內臟、牛肉、魚肉、牛奶、蛋與綠色蔬菜來取得維他命B3。

三、維他命B6（抗皮炎維他命）：

維他命B6參與色氨酸、糖分與雌激素的代謝，對於女性的作用特別明顯，每日攝取50到250毫克的維他命B6，可有效紓緩女性經期前緊張、焦慮、情緒起伏大與抑鬱的狀況，如果缺乏的話會容易情緒激動、睏倦與抑鬱。可以吃肉類、花生與椰菜等蔬菜補充維他命B6。

四、維他命B12：

維他命B12是唯一含有鈷的維他命，也是人體中需要量最少的維他命，負責核酸與胺基酸的代謝，同時能維護神經系統的健康，一旦缺乏就可能會導致反應遲鈍、思維能力下降與空間感障礙。可以攝取紅肉、蛋、奶與動物內臟來補充維他命B12。

肝臟有益的維他命（按圖看清👇👇👇）

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五、維他命C：

維他命C具有提高人體免疫力，緩解緊張情緒的作用，並且參與一些神經傳導物質的合成，例如正腎上腺素。它是人體無法自行合成的微量營養素，要靠飲食取得，一般的綠色蔬菜水果都含有一定份量的維他命C。

六、維他命D：

一般人都知道維他命D可以幫助鈣質的吸收，以維護骨骼健康和肌肉功能、避免骨質疏鬆，但其實研究顯示，維他命D還可以減輕季節性抑鬱症，當血清維他命D濃度提高到50ng/ml的範圍內，能夠顯著降低失智症的風險。可以攝取牛奶或黑芝麻，三文魚、雞蛋來補充維他命D。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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