柏金遜症｜長者常黑面或非有心事　遇手震等5大徵狀應趕快做檢查

68歲的林老先生原本總是笑咪咪，近來卻被家人發現板着一張臉、面無表情，就連孫子看到他，都覺得阿公「臉很臭」。家人原以為是阿公有心事，但每次詢問都沒結果，直到無意間聽到電視節目談論柏金遜症，才驚覺阿公可能是生病了！



台灣門諾醫院神經內科醫生吳令治表示，柏金遜症好發於中老年人，雖然無法被治癒，但也非絕症，透過藥物及復健甚至是手術，病情是能夠被控制的。

黑面、手震或都是患上柏金遜症的徵狀：(按圖了解！)

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台灣歌后詹雅雯罹患柏金遜症之後，引起各界關注，其實柏金遜症是種常見的腦部神經退化性疾病，常見症狀包括：

1.手抖

2.動作緩慢

3.臉部僵硬（撲克臉）

4.肌肉關節僵硬

5.平衡感變差



吳令治指出，柏金遜症初期如動作緩慢、肢體不靈活、手部顫抖等症狀，與老年人退化類似，很容易被大眾所忽略。因此提醒50～60歲民眾出現走路、動作等肢體變慢，特別是合併有「撲克臉」、手抖腳抖、小碎步等症狀時，應盡快就醫檢查不要輕忽。

臨床上他常會告訴患者，柏金遜症不是絕症，它就是一個退化性的疾病，只要及早發現治療，是可以好好控制15～20年，就如同每個人都會有變老的一天，只是透過甚麼樣的方式，讓自己可以老的慢一點、活得更久一點。

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病程進入中晚期，易出現吞嚥問題

柏金遜症發病平均年齡約60歲，其中男性患病比率略高於女性。隨着年齡增加，患病人數也隨之攀升，而且隨着病程到了中晚期，有80%的柏金遜症患者會出現吞嚥問題。

柏金遜症徵狀：喝水容易嗆到、吃東西容易卡在喉嚨、覺得食物難吞嚥、吃完老是覺得有痰以及越吃越少或越吃越慢等。



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台灣門諾醫院語言治療師許家寧表示，如果吞嚥問題未處理，可能會造成患者水份不足、營養不夠甚至容易引發吸入性肺炎住院治療。

她呼籲家屬要特別留意，一旦有發現上述情況時，應盡快到醫院尋求復健科語言治療師的協助，透過吞嚥檢查找出問題，協助患者能夠吃的更安全。

此外，她也鼓勵家屬可以陪同患者一起進行口腔運動，練習大聲說話及吞嚥訓練，讓說話更順、吃飯更好吞。

雖然柏金遜症是退化性疾病，需要長期與疾病抗戰，但早期治療下，患者的症狀可達到緩解，不僅能維持日常生活，甚至可持續工作。也建議患者養成良好生活習慣、規律運動、遵從醫囑，定期返診追蹤，以保有良好的生活品質。

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