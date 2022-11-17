膀胱過動症｜飲咖啡後容易尿急？這些食物都會刺激膀胱要少量多喝

雙腳夾緊、坐立難安加上滿頭大汗，這種膀胱似乎快要爆炸的尿急感，不少人都經歷過！



有些人喝完咖啡後就尿急想上廁所，醫師表示，飲食習慣與膀胱過動症息息相關，而氣溫及飲食也會影響到膀胱的「感覺」。

▼膀胱過動症小測試（按圖了解👇👇👇）

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咖啡提神，膀胱也提神？

台灣光雄長安醫院泌尿科主治醫師李彥羲分享案例，一名40幾歲的張大哥駕駛長途貨車多年，一趟路程往往需要4、5個小時，年紀輕一點時精神體力都不錯，但體力下滑後，往往需要咖啡助陣。問題來了，之前不用休息也可以一路到底，但現在卻1小時就一定要上廁所，否則感覺膀胱都要爆炸了；這樣一趟路程下來，常常多花1個多小時。後來到泌尿科就醫，排除攝護腺、尿路結石等問題，透過膀胱過動症藥物治療及生活習慣的調整，終於又恢復年輕時的「凍頭」，不再需要擔心下一間廁所在哪裡。

▼5招避免膀胱過動症（點擊下圖看清👇👇👇）

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氣溫、飲食習慣，與膀胱過動症有關

李彥羲說明，氣溫及飲食都會影響到膀胱的「感覺」。根據台灣健保資料庫的研究，氣溫和膀胱過動症的發生有相關性，冬季氣溫愈低，膀胱過動症的發生率也愈高，因為身體感受到低溫時，會經由神經傳導，使膀胱變得較平時更為敏感，甚至產生不自主的收縮，使原本就有尿急、頻尿（整天跑廁所超過8次）、夜尿（晚上睡覺時起床小便1次以上）等症狀更加劇，嚴重者甚至產生來不及跑廁所就尿濕褲子的情形，也就是急迫性尿失禁的狀況。

李彥羲表示，生活和飲食習慣也與膀胱過動症息息相關，如果沒有劇烈的活動或流汗，短時間內大量的水分或液體攝取，比較容易產生頻尿情形，一般建議「少量多喝」為原則，再視活動量，或流汗多寡調整。咖啡或者含咖啡因的飲料、茶葉、酒精、含糖飲料、柑橘類水果與柑橘類飲料、人工甜味劑與辛辣的食物，這些也會加重尿急或頻尿的現象。此外，香菸當中的各式化學物質也可會加劇這些排尿症狀。

李彥羲說，膀胱過動症的成因大部分不明，可能與老化、糖尿病、中風、柏金遜症、多發性硬化症、脊髓損傷、攝護腺肥大等相關。值得注意的是，在下診斷之前，醫師會逐一排除其他問題如泌尿道感染、膀胱腫瘤、膀胱結石、膀胱異物、骨盆腔器官脫垂等狀況，才可以做出膀胱過動症的診斷。

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總是尿急！膀胱過動如何改善？

相較於小便無力、解尿斷斷續續等排尿期症狀，膀胱過動症的儲尿期症狀對生活品質的影響更大，患者常需時時刻刻尋覓廁所的蹤跡，影響專注力，甚或不敢搭車出遊，拒絕需搭乘長途交通工具的旅行，因為無法承受那股莫名的壓力。

膀胱過動症的症狀或許無法根治，但可以控制。李彥羲建議日常生活上，可以養成睡前1～2小時就停止飲水、睡前及出門前不論有無尿意都上廁所的習慣，也可以在醫師指導下，逐步增加憋尿時間，做膀胱訓練，養成固定排尿的間隔時間。飲食上應避免咖啡、茶、可樂、酒精，以及刺激性食物的攝取。另外，多攝取纖維並保持運動，養成規律的排便習慣，因為便秘也與排尿症狀有關。

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本文摘自：《尿失禁診治照護全解》台灣尿失禁防治協會著

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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