心律不正｜平常無症狀一發作就中風？有心房顫動增3倍心衰竭機率

心律不整（又稱心律不正）最常見的類型為心房顫動，根據台灣中華民國心律醫學會的資料及健保資料庫的研究顯示，台灣約有1-2%的人患有心房顫動，其中男性多於女性，且隨著年紀增長，罹病率會提高。



台灣高雄長庚紀念醫院心臟內科主任暨中華民國心律醫學會理事陳永隆表示，台灣約有30-40萬人診斷出心律不整，但因疾患無症狀難以抓出，實際上的患者人數恐更高，當心「平常沒症狀、一發作就中風！」

心律不整5大危害（按圖了解👇👇👇）

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4成患者無症狀 6成患者忽略徵兆

心律不整簡單說就是心臟發生不正常跳動，包括心跳太快、太慢或跳動不規律，症狀包括胸悶、心悸、呼吸喘，嚴重的甚至會中風或猝死。陳永隆表示，4成患者無症狀，甚至6成患者已習以為常且忽略徵兆。有時候病患並不一定會有症狀，因此在檢測不夠普及的狀況下，人數極有可能被低估。長期下來，也可能累積中風的風險，是台灣內外醫界關切的議題。

根據研究顯示，有心房顫動相對於無心房顫動會增加2倍死亡率與3倍心衰竭的機率，發生腦中風的機率更是常人的5倍。若病患有其他慢性疾病，如高血壓、糖尿病、腦中風病史、心衰竭、冠狀動脈或周邊血管阻塞疾病，發生腦中風的機率也將大幅提升。嚴重影響預後。

心房顫動常見症狀、危險因子（點圖放大👇👇👇）

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陳永隆表示，目前關於心律不整的診斷方式，標準的工具還是心電圖，然而一般十二導程心電圖由於記錄的時間短只有10秒，因此診斷率不高，醫師常常需要安排較長期的心電圖追蹤才有辦法抓到心律不整的發生，也才有辦法確定診斷。此外，臨床上常常會發生發作時無法及時到醫院檢查，而到醫院做檢查時又因為沒有發作而找不出問題。

他建議民眾平時可以進行自我檢測，例如定期偵測脈搏、測量血壓心跳或是使用智慧型裝置或手錶來檢視心律情形，24小時甚至72小時長時間監測，以抓出心律不整。只要發現有心律不整的紀錄或是出現相關症狀，應積極尋求醫師協助。

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及早以藥物與手術治療 可降低中風風險

臨床上若已經診斷出心律不整，心臟科醫師會針對不同的心律不整種類建議不同的處理方式。其中常見的包含藥物治療和經導管燒灼手術。目前最新的研究顯示針對早期發現的心房顫動患者，如能儘早以藥物治療或經導管燒灼手術的方式來恢復正常心律，不僅日常生活作息能不受心悸不適的影響，還能降低死亡率、腦中風、心衰竭及冠心症的風險。

陳永隆最後呼籲，由於心律不整難以察覺，民眾要多注意自己的心血管健康，若是家族中有心律不整，甚至猝死病史者，都是心律不整高危險群。目前坊間有各式各樣檢測心律不整的智慧型裝置，其中最好還是要選擇能夠做心電圖的紀錄的儀器，比較能夠幫助醫師做正確的判斷。此外，平常要養成規律作息與運動、調整飲食、遠離煙酒的傷害也是心血管保養保健的重要法門。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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