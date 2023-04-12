心律不正｜慢性病心理因素可致心律不整　5大危害影響全身勿輕視

心律不整（又稱心律不正）是心律異常的總稱，指心跳過快、過慢或不規則，可能久久才發生一次，也可能是長期存在。



正常人的心跳在休息狀態下是規律的，每分鐘介於60～100次，若大於100下就是過快，小於60下則是過慢，大部分的人在60～80次之間，不是固定值，會受運動、睡覺等因素影響。

心律不整5大危害（按圖了解👇👇👇）

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心律不整的種類

臨床上將心律不整分為兩大類，即心跳過快或心跳過慢，再考慮心律規則性，用以診斷心律不整的種類。

心律不整的種類很多，臨床上最常見的是心房顫動，另外還有上心室心搏過速（心室上頻脈）、心房撲動、心房頻脈、心室性心搏過速（心室頻脈）、心臟傳導障礙等。

心律不整有什麼症狀？

心律不整發作時，不一定會感到不適，有的甚至無症狀，輕者可能出現心悸、胸悶、喘、呼吸困難、過度換氣、頭暈、虛弱無力、常跌倒，嚴重甚至會中風、昏倒、休克、心臟衰竭、猝死。

心房顫動常見症狀、危險因子（點圖放大👇👇👇）

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造成心律不整的原因有哪些？

常見心律不整的原因主要可分成3大類：

1. 慢性疾病：高血壓、高血脂、貧血、甲狀腺機能亢進、心臟疾病、自律神經失調、睡眠障礙等。

2. 心理因素：壓力、緊張、焦慮等情緒變化。

3. 外在刺激：天氣、抽煙、喝酒、咖啡、茶、藥物的副作用等。



心律不整可能造成的危害

心律不整不只影響心臟，其他器官也會受影響。不同類型的心律不整對各器官的影響程度不同，主要5大危害如下：

1. 腦部血液循環

對於腦血管健康的正常人，若發生短暫性腦缺血症狀，短時間內可以忍受；但若是患有腦血管疾病者，則會出現腦血管功能障礙的症狀，包括頭暈、無力、抽搐、暈厥、視力障礙、肢體麻木，甚至癱瘓等損害。

2. 冠狀動脈血液循環

心臟的養分與氧氣來自冠狀動脈供應的血液，對維持心臟功能非常重要。若是偶發性心律不整，早期收縮影響較小，但若是心律過速的心室頻脈，則會使冠狀動脈血流量降低60％左右、心臟收縮輸出量減少80％以上。

3. 腎臟血液循環

心律不整會導致腎臟血流量減少。頻發性心律不整的早期收縮，會使腎臟血流量降低約10％；嚴重的心律不整則會造成腎臟血流量減少60％，使患者出現尿蛋白、氮血症甚至腎衰竭。

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4. 腸系膜血液循環

嚴重的心律不整會使腸系膜血管出現收縮反應。當上心室頻脈、心房顫動快速發生，會造成腸系膜血流量減少約34％，引起腸系膜動脈痙攣、胃腸道缺血；產生的臨床表現有腹脹、腹痛、腹瀉、胃腸道出血、潰瘍，甚至導致腸麻痹及腸壞死。

5. 心房顫動

心房顫動發作的頻率會由「陣發性」逐漸成為「持續性」，使心跳節律完全不規則。當心房無法有效收縮，心房血液容易形成血栓，隨血液運送流至全身。若血栓阻塞腦部血管，會造成腦中風；阻塞腳部的動脈血管，則會造成缺氧性腳動脈阻塞。

心律不整的原因和症狀很多，也容易造成嚴重的併發症，提醒民眾一旦出現不適症狀，務必儘早就醫，極早治療，避免憾事發生。

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