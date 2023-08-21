痔瘡｜下身循環不佳血管易腫脹？關鍵1習慣促進排便效能遠離痔瘡

不少人都有痔瘡困擾，總是覺得肛門附近脹脹的，尤其下午以後脹感特別明顯，這是需要割痔瘡嗎？醫師指出，因為肛門都是血管，若血管總是膨脹，代表下身循環不佳，這時需要的不是手術、也不是藥膏，而是「運動」！運動能幫助下半身循環、遠離痔瘡。



肛門血管也會老化，運動促進下身循環防痔瘡

台灣大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，相信不少人都認同「人都會老，但有保養的人老得慢」，那麼對肛門血管最好的保養，就是運動。她解釋，痔瘡是肛門部位血管和軟組織老化的現象，在運動促進血流循環的過程中，會間接訓練肌肉張力和血管彈性，血管有彈性、血液不停滯、局部膨脹壓力低，就比較不會有提早老化、脫垂、腫脹，甚至血栓阻塞的情形。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖👇👇👇）

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有些患者提到，在做重訓硬舉、長程跑步或騎單車時，痔瘡特別容易掉出來卡住，是不是該避開這些活動？鍾雲霓說，事實上這些運動對下身循環總體而言，都是很好的，但若痔瘡太大、太老、太鬆，稍微充血就猶如果實成熟搖晃、容易受重力影響就往下墜，這時就要考慮「處理」痔瘡。

運動促進排便效能，自然遠離痔瘡

鍾雲霓提到，整個排便的過程，可不是只有肛門括約肌當主角，也不是有了緊實的肛門括約肌，就一定能順暢排便。排便時，骨盆腔肌群、腹部肌群、橫膈肌群都一起加入，然而隨著年紀增長、缺乏鍛鍊，腹部、骨盆肌肉都將失去彈性和強度，再加上中年後腸道蠕動漸漸遲緩，這些都加重便秘不順的情況。

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改善痔瘡該做什麼運動？怎麼運動？

想認真運動改善痔瘡，鍾雲霓表示，根據WHO建議，成人每周要達150分鐘中等強度，或75分鐘高強度的有氧運動。有沒有達到中等強度，要看心跳速度，台灣衛福部表定公式為：最大心跳率（MHR）＝220－年齡。以50歲人來說，是每分鐘170下。

另外一個測心跳速度的方式就是「說話測試」，在運動10分鐘後，若還能跟人說話但沒辦法唱歌，就有達到中等強度有氧。若沒有太多時間運動，可每個禮拜安排15次10～15分鐘短時間中度運動，一周總計150分鐘就行。

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另一個標準是，一周至少3次，每次20～30分鐘的有氧運動，例如：跑步、游泳、快走、跳繩、舞蹈等，鍛鍊心肺功能、增加下身循環與幫助腸胃蠕動；同時加上幾項腹部肌肉強度訓練，例如：瑜伽、仰臥起坐、重量訓練。鍾雲霓直言，別再拒絕運動，只要願意動，對改善痔瘡都有幫助。

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