痔瘡｜日常5件事減緩痛楚　少吃刺激性食物外　如廁後更可做這事

現代人久坐、少動，加上飲食習慣不佳，很容易罹患痔瘡，調查更顯示50歲以上台灣人有一半都患有痔瘡，而且男女比例相當。



由於痔瘡發生位置尷尬，許多人忌諱就醫，但現在已有新的治療方式—「微創雷射痔瘡消融手術」，不但大幅縮短手術時間與住院日，疼痛度及傷口都比傳統切除手術小許多，患者可以很快回到職場，不耽誤工作。

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痔瘡是許多人的困擾，尤其是久坐、久站、長時間負重的工作者、水分及纖維攝取不足以及作息不正常、喜好辛辣口味的人都是痔瘡的好發族群！

像是巴士及的士司機、專櫃小姐、搬運工，另外婦女也會因懷孕子宮變大腹部壓力增加、腸胃蠕動變慢出現便秘，進而增加痔瘡的發生率。

台灣屏基大腸直腸科主診醫生劉家成指出，當大家發現自己肛門出血或肛門邊有硬塊及疼痛時，多半直覺認定是痔瘡而自行購買藥膏或置之不理，有些還會尋求民間偏方處理，往往要到排便出血頻率增加造成貧血、如坐針氈的地步才肯到門診就醫。

傳統手術復原要花1個月，雷射消融3天就能上班

由於傳統痔瘡切除手術必須住院3至7天，且有7至14天的疼痛期，出院後還必須每天溫水坐浴3至4次，完全復原至少需要1個月，往往打亂患者生活步調，讓忙碌的現代人望之卻步，只好一再忍耐。

不過醫療科技日新月異，已經有新的方法來消除痔瘡「隱患」。劉家成說，雷射痔瘡消融手術，是利用雷射熱能汽化消融供應痔瘡組織血流的血管，來致使痔瘡組織逐漸萎縮。

術後疼痛減輕，傷口更僅有針孔大小，癒合快，解便順利，患者2至3天即可出院恢復上班，適合除出血外，排便時痔瘡會脫垂出肛門的第2度至第3度內痔的患者，整個手術大約只要30至40分鐘即可完成，且只需局部麻醉或半身麻醉即可。

劉家成說，他觀察30至50歲患者接受度高，因為他們較在乎疼痛感，也希望能快速復原回到工作崗位。

他也提醒，要避免或減緩痔瘡，可以做好5件事來保健：

1. 少吃刺激性食物，多吃蔬菜水果



2. 多做肛門放鬆及收縮運動，避免久坐、久站、久蹲



3. 如廁後，不要做無謂的逗留



4. 便後宜用溫水清洗肛門，避免用力擦拭肛門



5. 已經有痔瘡的患者可以利用溫水坐浴，在大臉盆或浴缸裏盛裝溫水後，坐入盆內約10分鐘，促進肛門周圍血液循環。



另外也提醒大家，造成排便出血的原因很多，可能是痔瘡、消化道出血甚至是大腸癌，如果持續出血就應該盡速就醫，別忽視身體症狀帶來的警訊。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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