痔瘡｜喝酒增加罹患痔瘡機率？醫生拆解飲酒、痔瘡與肝臟三重關係

夏天隨時隨地來一口涼爽啤酒，是在爽快又舒服的一大樂事，然而醫師卻提醒，大口喝酒不單純只會傷肝，很可能也會導致痔瘡的發生與惡化，因此對於長期攝取酒精的患者反而更加危險。



一般人都知道喝酒會傷肝，但跟痔瘡也有關聯性，可是讓人大吃一驚。台灣大腸直腸肛門外科女醫黃郁純於社群分享，飲酒與痔瘡與肝臟的三重關係，簡單說飲酒會導致脫水、血壓升高並損害肝臟，而這些都有可能會增加罹患痔瘡的機率。

為何喝酒會刺激痔瘡呢？（按圖 👇👇👇）

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黃郁純指出，當酒中乙醇進入肝細胞後，代謝為乙醛，長期大量飲酒的人可在乙醛的毒性作用下出現脂肪肝，當脂肪肝發展到一定的程度後就可形成酒精肝，繼而發展為肝硬化，跟痔瘡有某種程度的關聯。

第一、肝不好，血回流更差

黃郁純表示，肝臟相關的疾病像是要俗稱的「脂肪肝」不僅會導致肝功能減退，此外「肝門靜脈」系統的阻力增加、血流量增多，可能導致肝門靜脈高壓症，致使肛門周圍的靜脈腫脹和發炎，從而增加痔瘡風險。

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第二、痔瘡在肝硬化患者很常見

肝硬化肝不好，雖然可能是痔瘡的一個成因，因為血液回流到肝臟會導致引流的回流擴張靜脈不順，但假設到了肝硬化狀態，還會影響血液流動並導致肝臟停止正常運作。根據2021年的研究指出，痔瘡在肝硬化患者中達40至44%之多。

第三、高血壓、肥胖、脫水害痔瘡加劇

另外，已知長期攝取酒精的患者，有高風險罹患肥胖與高血壓，原因在於攝取酒精容易利尿，導致排便更加困難，導致痔瘡生成。此外，治療高血壓的鈣離子通道阻斷劑與利尿劑，也會增加便秘的風險，導致排便摩擦而更加痛苦。

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黃郁純也提醒，飲酒的當下固然開心，但隔天的宿醉與長期飲酒對身體造成的損傷，卻是需要時間來修復，同時也會讓痔瘡加劇，因此請民眾務必飲酒要適量。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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