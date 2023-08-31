痛風｜什麼是假性痛風？一文認清發病症狀、好發年齡與部位

不少人飽受「痛風」困擾，而痛風主要是因血中尿酸值過高，形成尿酸鹽結晶，造成的關節炎。實際上，痛風是有分「真假」的！



台灣林口長庚風濕過敏免疫科在FB表示，假性痛風是微焦磷酸鈣結晶沉積所致，又稱為「焦磷酸鈣沈積症」。台灣林口長庚風濕過敏免疫科解析，一旦發病症狀類似急性痛風，關節疼痛的症狀可能影響到任何關節，但最常發生在膝蓋、腳踝、手腕和手肘等中大關節。

相關文章：痛風｜好發腳關節處紅腫熱痛易發作 長期高尿酸增心肌梗塞風險 👇👇👇

+ 4

假性痛風是代謝產物的堆積，危險因子包含年紀、退化性關節炎、鎂離子過低、磷離子過低、副甲狀腺亢進，以及血色素沉積症等等。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 7

相關文章：【痛風】半夜腳趾公痛到醒痛風先兆！4個超簡單方法避免尿酸過高

假性痛風發生族群上，男性和女性的比例相當，容易好發於60歲以上的老年人，年紀愈大患病機率愈高，如果關節曾經有受過傷、開過刀，年輕人也可能發生。與痛風不同的是，假性痛風只要症狀消除、不再疼痛，就可以不用服藥。

延伸閱讀：

中暑不只靠刮痧！針灸也有助緩解 中醫師提供消暑良方

五十肩年輕化長時間錯誤姿勢所致 醫曝自我檢測與治療

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」