痛風｜痛風是什麼？ 營養師建議避免4類食物　5點發作時應對貼士

痛風一發作起來真的讓人非常困擾，關節又腫又痛，有時連行走都相當的困難，不少人都有痛風的問題，台灣營養師張語希也表示，遇到好幾個朋友、門診病人反應有痛風問題，發作時關節痠痛連走路都無法，只好用輪椅或拐杖代步。



若想避免痛風發作，飲食就相當的重要，除了要避免高嘌呤的食物外，還有許多飲食習慣要注意，台灣營養師張語希便整理出完整的痛風飲食指引，告訴民眾痛風發作時可以怎麼做。

痛風發作時可以怎麼做？（按圖👇👇👇）

+ 7

痛風是什麼？ 什麼原因會造成痛風？

痛風是一種急性的關節炎，台灣營養師張語希指出，關節紅腫、發熱、疼痛是痛風的主要症狀，由於發作時非常的疼痛，連風吹過都讓人疼痛難耐，因此被稱為「痛風」。

台灣營養師張語希提到，痛風的形成主要有兩個原因，第一，因為高嘌呤飲食、壓力、過勞、攝取過多含糖飲料、運動過於激烈等，導致體內生產過多的尿酸；第二，因為高脂肪飲食、酸性食物、過於肥胖、飲酒過量、腎功能不全等，導致尿酸排泄速度降低。

當尿酸過多或尿酸代謝異常，無法排出的尿酸結晶就會推積在關節、腎臟部位，引起發炎、疼痛。台灣營養師張語希表示，積在關節處的結晶會導致關節腫大而無法穿鞋，因此許多病患只好改穿寬鬆的拖鞋。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 7

什麼是「高嘌呤」？ 痛風要避免哪些食物？

許多人都知道要避免痛風發作，就要少吃高嘌呤的食物，但嘌呤是什麼？為什麼要減少攝取高嘌呤食物呢？

嘌呤就是「普林（purine）」，是細胞內DNA及RNA的組成成分之一，台灣營養師張語希表示，當人體老廢細胞或食物分解，便會釋出細胞內的嘌呤，而嘌呤代謝後就會產生尿酸。

因此，台灣營養師張語希建議，痛風時應避免攝取豬肝、小腸等內臟類食物，以及虱目魚、蛤蜊、帶子、白飯魚等海鮮類，因為這些食物嘌呤含量都相當的高，此外，濃縮肉汁、火鍋湯、雞湯、燉煮肉汁、含糖飲料、酒精也要避免。

▼8種生活習慣降尿酸（按圖看清👇👇👇）

+ 5

痛風發作時可以怎麼做？ 營養師列5點建議

而除了要避免上述的食物外，台灣營養師張語希也整理出5點建議，告訴民眾痛風發作時可以怎麼做。

第一，保持均衡飲食，五穀雜糧、蔬果類、蛋豆魚肉類應以2:2:1的比例攝取；

第二，每日飲水2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸同時預防腎結石；

第三，適量攝取豆製品，植物性嘌呤不會提升體內的尿酸濃度；

第四，攝取適量蛋白質；

第五，減少油脂攝取。

民眾若有痛風困擾，不妨將營養師整理的飲食建議記錄下來，在平時注意這些飲食重點，改善痛風發作的問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」