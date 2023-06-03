痛風｜手肘腫如高爾夫球全因痛風惹禍！3類食物致尿酸高要避免

以教授英文知識而聞名的台灣YouTuber阿滴，在網路上擁有超高人氣。身材高瘦的他日前自曝痛風發作、手肘腫如高爾夫球大，只能臨時取消出國行程。醫師表示，痛風跟飲食最相關，豆類、內臟、海鮮是主要引起痛風的食物，曾發作過的人容易復發，最好少碰這3類食物。



阿滴手肘腫起來以為蜂窩性組織炎 結果是痛風

阿滴今年過年原本要到新加坡探望家人，結果出發當天手肘竟腫起來，他一開始以為可能是睡覺撞到，或是很大的痘痘而已，不以為意，沒想到患處卻愈腫愈大，還又燙又痛。他擔心是蜂窩性組織炎不敢大意，只好臨時取消機票趕緊就醫，結果發現是痛風。

痛風發作時可以怎麼做？（按圖👇👇👇）

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改吃海鮮竟引發痛風

阿滴表示，自己為了調身體少吃肉，改吃海鮮，再加上年前有太多場尾牙跟各種聚餐，可能因此才痛風發作。他也無奈表示：「一直以來我都以為把食物命名為『痛風餐』，就只是個誇飾食物很豪華的說法而已，沒想到痛風離自己這麼近。」後來他透過調整飲食、吃藥及充分休息，已經恢復健康，也藉此機會向粉絲們喊話：「健康還是最重要的」。

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高瘦年輕也會痛風 3類食物要避免

阿滴才20多歲、身材高瘦，竟然也會痛風？台灣台北市立聯合醫院中興院區家醫科主任孫文榮表示，其實痛風跟年紀、胖瘦的差異性不大，而是跟飲食最相關！尤其豆類，如豆腐、豆漿等豆製品、內臟和海鮮，因為會導致尿酸高，最容易引起痛風。

孫文榮表示，雖然尿酸高不代表一定會痛風，但若本身體質就是尿酸排出較慢，再加上吃多了高嘌呤食物，就容易造成痛風發作，而一旦發作過痛風的人，復發機會也高，平常應少吃3大類食物、多吃綠色蔬菜。

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痛風發作部位跟嚴重度無關 治療常用消炎止痛劑

至於痛風發作部位，雖然常見在腳的大拇趾、手和踝關節，但發作部位跟疾病嚴重度沒有相關，只要是關節都可能發生，像阿滴就發生在手肘部位。治療上會以非類固醇消炎止痛劑，合併秋水仙素控制發炎反應，若因服用秋水仙素而有腹瀉困擾，可單純使用非類固醇消炎止痛劑。過去抑制尿酸形成的藥物因為有引起史蒂文生強生症候群疑慮，現在已經較少使用。他強調，要預防痛風發作，最基本還是從飲食著手。

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