內耳性耳鳴成因複雜小心這些危險因子！5個階段不治療恐聽力受損

多數人的耳鳴屬於自覺性耳鳴，主要是僅有患者自己能聽得到外界沒有的聲音，台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，耳鳴並非不治之症，根據醫學用解剖才能得知是內耳神經病變所引起，加上長期累積的臨床經驗，只要對症下藥，及早治療、耐心服藥，耳鳴便能獲得改善、甚至消失，還能預防聽力惡化。



內耳性耳鳴成因複雜 這些危險因子都可能埋下耳鳴禍根

台灣李宏信醫師坦言，內耳性耳鳴成因很多，有些耳鳴患者往返醫院看診，做了聽力檢查、斷層掃描檢查或是磁力共振，得到的答案卻是一切正常，是因為照不到神經破壞的情形，又因為精密的內耳構造出現異常，必須切片確定真正病因，這是往生解剖研究用的，因活人是不可以做的，因此在診所或醫院都無法檢查而了解病因。

為什麼會引發耳鳴？該如何分輕重程度呢？（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：耳鳴惡化24小時聽到尖叫聲 感冒過勞8成因吃蘋果朱古力加重耳鳴

台灣李宏信醫師指出，耳鳴主因是內耳蝸牛體神經細胞破壞引起的結果，誘發成因可能來自於感冒病毒引起的內耳神經炎、外力撞傷、環境噪音、鞭炮聲響及藥物中毒如結核病藥物服用後會產生耳鳴重聽。

另外，過勞、焦慮、緊張、睡眠不足和工作壓力，也容易影響自律神經的控制系統過度興奮而促進血管收縮，造成內耳功能失調，致使內耳神經血液循環不良；內耳神經萎縮壞死，因而產生耳鳴。臨床上也有少數因為新冠病毒，造成內耳神經發炎而損傷因而出現耳鳴及聽覺困擾，或常見帶狀皰疹長在耳朵鄰近旁，直接往內侵犯到聽神經，導致耳鳴、重聽等案例。

相關文章：耳鳴｜耳鳴都是噪音過大引起？長期忽視恐釀成焦慮症或精神疾病👇👇👇

+ 3

治療耳鳴首重促進內耳血管循環 搭配藥物修復內耳神經組織

台灣李宏信醫師解釋，內耳神經相當細小，無法進行修補、更不可能裝支架，尤其耳朵接近腦部，開刀會有生命危險，所以要採取偏重內耳營養的藥物治療，也能安心服用，藥物作用經由頸動脈，及經脊椎基底動脈進入腦幹，滲透進入內耳，促進內耳血管循環，也就是俗稱的「打通內耳血路」。

治療耳鳴，首要是幫助血管擴大、促進血管暢通、排除血管內雜質，再給予恢復內耳神經的藥物如維他命B12、B1、B6，加上抗氧化藥物如維他命C、E及滋養神經的藥物，活化神經、促使神經再生。透過藥物滲透作用進行內耳組織的修復，然恢復情況因人而異，短則1個月、半年，長至1年不等。

治療期間會歷經波浪般大小聲的過程，由大聲變小聲、到逐漸轉為小聲；接下來時有聲音、時無聲音，最後慢慢消失。若是因為幾天不睡覺或生氣的情緒等因素而自律神經失調等，則也會導致耳鳴復發，趕緊使用藥物治療就會很快好轉，有人初期輕微發作好好休息，2個月便能不藥而癒。

相關文章：耳鳴｜聽到蟬鳴嗡嗡叫瞓得差？ 3類耳鳴原因單側血管塞或鼻咽癌👇👇👇

+ 19

耳鳴可分為5個階段 若長期不治療恐導致聽力受損

台灣李宏信醫師進一步說明，耳鳴發作是漸進性的，可能從小聲變大聲且發作時間愈來愈長，耳鳴以發作時間來分期，約可分為5個階段：

- 第1期：耳鳴很小聲，夜深人靜偶可聽到耳鳴。

- 第2期：傍晚後才聽得到耳鳴聲，白天聽不到。

- 第3期：夜晚時聽得到、白天也常聽得到耳鳴聲。

- 第4期：整天24小時都能聽到耳鳴。

- 第5期：耳鳴聲停不了，甚至變成尖叫聲，讓人難以忍受，晚上無法入睡。



除了突發性耳聾可能因病毒感染、血塊塞住、外力撞擊、噪音等因素造成，台灣李宏信醫師強調，通常聽力的破壞是從耳鳴開始逐漸慢慢演進，初期聽力檢查還未能發現端倪，但如果耳鳴長久不理會，拖延3至5年聽力會逐漸受損，千萬不可大意。

相關文章：耳鳴｜耳常聽到心跳聲屬脈動性耳鳴？一文看清症狀原因、治療方法👇👇👇

+ 7

台灣李宏信醫師提醒，耳鳴很難自行消失，耳鳴初期及時治療就能避免日後聽力惡化，若不幸罹患初期重聽，儘早治療也會好轉。在生活習慣方面，應作息規律、培養平穩情緒，平常飲食的油鹽糖分應控制，清淡飲食，避免高血脂、高血壓引起血管慢慢阻塞，影響內耳血液供應，損及聽力神經；以及禁酒精、遠離噪音等，以降低耳鳴復發的機率。

延伸閱讀：

止汗劑正確使用清爽有禮貌 食藥署解析成分及常見劑型

三高超標難自覺！ 國健署揭：4至7成民眾不知健康異常

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」