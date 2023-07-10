耳鳴｜採耳不慎恐留耳鳴後遺症？耳膜破裂嚴重難癒合或需手術修補

日前台灣有名30多歲男子因「採耳垢」不慎造成耳膜破裂，導致耳鳴發生。



其實，不少民眾喜愛用棉花棒挖耳朵，尤其是在洗完澡後更要挖一下耳朵才覺得舒服，然而這樣的行為可能是引發耳鳴的危險因子。

相關文章：耳鳴｜耳鳴都是噪音過大引起？長期忽視恐釀成焦慮症或精神疾病👇👇👇

+ 3

「常見的耳膜破裂原因就是外力傷害及急性中耳炎之後遺症。」台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，人的外耳很敏感，愈深處黏膜愈薄，若是用棉花棒挖耳朵太用力，可能會刺傷黏膜而導致疼痛，也很容易造成發炎反應。

李宏信醫師進一步解釋，若耳膜僅是中間帶有血絲裂痕的受損，或是很小的洞，那麼有機會能在1到2週自然癒合。不過，一旦破裂的情況較為嚴重難以癒合，就需要進行手術修補。然而，修補耳膜後，僅是不會再流膿，但神經不能恢復。不論是外傷或發炎，都會傷害神經，因此恐留下耳鳴或重聽後遺症。

李宏信醫師指出，臨床上耳鳴常見族群以年長者居多，或是因老化及三高等問題引發血管狹窄所造成，值得注意的是，青少年族群容易因精神緊繃，自律神經過度興奮，也會出現耳鳴的情形；其他像是流感或新冠肺炎病毒所感染，也可能引發的內耳神經發炎，進而導致耳鳴的發生。

相關文章：昆蟲入耳｜小昆蟲誤入耳朵點算好？醫生揭2招自救法、3大不當行為👇👇👇

+ 7

針對耳鳴的治療方面，李宏信醫師說明，通常可藉由藥物加以改善，透過服藥或針劑打通內耳血管；同時補充維他命B1、B12，對於神經修復再生及聽力恢復皆有幫助。多數情況都會恢復，時間則因人而異，快的話1到3個月即可。

過去在傳統理髮廳常有提供挖耳朵的服務，但因容易造成傳染導致皮膚生癬，而走入歷史。至於掏耳朵刺破耳膜所造成耳鳴的情形其實並不多見，但李宏信醫師強調，民眾挖耳朵時仍應慎防戳太裡面傷害到耳膜。特別提醒的是，有些人的耳垢屬「油性」，如果使用掏耳棒，反而容易將耳垢往內頂，增加耳膜受損的風險。因此提醒，若感覺耳垢已多到有耳悶塞的感覺及影響聽力日常生活，應至耳鼻喉科診所請專業醫師協助清理，才是安全且有效的做法。

相關文章：耳朵癢｜耳屎過多會刺激外耳道神經引起痕癢？解構5種耳朵癢原因👇👇👇

+ 8

最後，李宏信醫師針對耳鳴問題特別提醒民眾，過勞、焦慮緊張、睡眠不足、三高及老化也易引發耳鳴，因此需留意生活調適與身心平衡，初發輕度耳鳴，有些人短暫休息後即可痊癒；較嚴重者則口服藥物，以避免耳鳴聲音愈來愈大。由於現代人工作壓力大，再加上面對高齡社會來臨，耳鳴已成為普遍常見的疾病，民眾應加以正視，以免錯失黃金治療期，釀成聽力不可挽回的傷害。

延伸閱讀：

長輩記性變差可能不是失智症！ 水腦症3大警訊1次了解

細菌抗藥性不容輕忽 醫示警恐面臨無藥可用6大抗藥菌

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」