甲亢｜下肢浮腫壓後能回彈？一文看清甲狀腺亢進常見症狀與治療

台灣40多歲女性，最近幾周眼皮、腳浮腫，擔心腎臟出問題而就醫，檢查卻發現腎功能偏高，進一步更發現是甲狀腺功能亢進引起的水腫。



醫師表示，一般的浮腫壓下去20秒左右會彈回，但甲亢造成的浮腫，壓下去會回彈，且腎功能會偏高，可作為鑑別診斷。

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這些原因都會造成身體浮腫

台灣書田診所家醫科主任醫師何一成表示，一般人常以為身體出現浮腫就是腎臟出問題，其實會造成浮腫的原因有很多，如：充血性心臟衰竭、腎病症候群、急慢性腎臟病、肝硬化、甲狀腺功能異常、靜脈阻塞等。

甲狀腺功能減退有80～90％會造成浮腫，但甲狀腺功能亢進也約有5～10%會造成浮腫，這可能是影響甲狀腺功能的自體抗體，刺激皮下會吸水的黏多醣製造。所以一般的浮腫壓下去20秒左右才會彈回，但甲亢造成的浮腫，壓下去卻會回彈。而這類浮腫若發生在眼皮，浮腫不會消失，若發生在下肢，白天因重力關係會較嚴重，躺平則會消失。

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甲亢也會造成腎功能偏高

上述女子因最近2個月體重減輕5公斤，常有心悸症狀，且身體浮腫前來就診。血液腎功能檢查發現，腎絲球過濾率156偏高（正常值90～110mL/min per 1.73 m2），腎功能並未下降反而偏高。手指有輕微顫抖、甲狀腺些許腫大，血液相關檢查發現有甲狀腺機能亢進。經藥物治療1個月後，甲狀腺功能控制在正常範圍，腎絲球過濾率也恢復正常。

何一成表示，甲亢造成腎功能偏高，可能是因為甲狀腺素會刺激新陳代謝，連帶刺激腎臟血流，提高腎臟過濾功能和速率，所以若身體浮腫但腎功能偏高，就要懷疑可能是甲亢。

評估腎功能要靠抽血檢驗

何一成說，腎絲球過濾率是臨床驗血評估腎功能的方法，造成數值降低的原因有急慢性腎臟病、甲狀腺功能減退等；數值偏高的原因有甲狀腺機能亢進、糖尿病腎病變初期、多囊性腎病、驗血前高蛋白飲食、懷孕、肥胖等。腎絲球過濾率過低或過高都是不正常的，應查明原因，加以治療改善。

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甲亢常見症狀與治療

甲狀腺亢進常見症狀有心悸、手抖、體重下降、肌肉無力、怕熱容易流汗、甲狀腺腫大、緊張、失眠、凸眼、掉髮、女性月經不規則等。治療有藥物、放射碘、手術等方式；患者在日常生活上要注意少吃含碘量高的食物，如：海帶、紫菜、海苔等；避免煙、酒、少喝含咖啡因飲料；倘是採用藥物治療，要按時服藥追蹤，勿自行停藥或調整藥量。

甲狀腺疾病高危險群

何一成表示，女性30～40歲之間好發甲狀腺亢進，必須服藥抑制，但50歲後，因甲狀腺發炎久了、功能減退，可以暫時不用服藥，不過到60歲後可能會變成甲狀腺低下，必須補充甲狀腺素。許多60歲以上篩檢出甲狀腺低下者，年輕時反而是甲狀腺亢進，推估大約佔10％，這類患者終生都在和甲狀腺問題奮戰。

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甲狀腺分泌隨時會變 定期追蹤很重要

何一成提醒，甲狀腺機能亢進對於日常生活有許多的影響，透過適當的治療，配合生活習慣的調整，症狀多能改善，也能避免併發症。由於甲狀腺的分泌是會改變的，因此即使經治療後數值恢復正常，仍須定期回診追蹤，以免甲狀腺功能出現變化對身體造成影響而不知。

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