糖尿病｜血糖高不敢吃水果？營養師教控制血糖飲食謹記關鍵1步
撰文：健康2.0
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有些血糖較高或是有糖尿病的朋友，因為擔心血糖飆升，就不太敢吃主食類及水果。
但台灣營養師彭逸珊提醒，千萬不要避開這兩類食物不吃，因為它們含有豐富的營養，也是人體必需的食物。不過，該怎麼吃才沒負擔？其實只要挑對種類就可以。
控制血糖飲食宜忌（按圖看清👇👇👇）
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這些主食、水果 控血糖也適合吃
以下彭逸珊分享控糖者適合及不適合的主食類及水果類食物：
1. 主食類
宜：糙米飯、薏米、南瓜、燕麥片、意大利麵等。
忌：麵包、吐司、饅頭、清粥、粉圓。
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2. 水果類
宜：番石榴、奇異果、車厘茄、蘋果、車厘子。
忌：西瓜、荔枝、龍眼、榴槤、香瓜。
有血糖問題者 勿只吃一種食物
彭逸珊表示，如果有血糖困擾，一定要吃複合型食物，簡單來說，就是不要用單一一種食物果腹，例如早餐只吃饅頭（純澱粉）、正餐只吃羹麵或羹飯（純澱粉），這些飲食對血糖都不是很友善。
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不只食物種類 分量控制也是關鍵
另外，以上列出適合的食物，雖然挑選方向是以GI值較低的為主，但分量拿捏一樣很重要，吃太多一樣會過量，適量吃即可，千萬別忽略。
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