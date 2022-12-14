養生｜秋天補肺潤燥冬天滋補腎氣　中醫推顏色食療養好五臟六腑

中醫強調人與自然的關係，在不同時節有對應的養生之道。專家分享四季食療的原則與宜忌，提醒春夏秋冬個別的保健要點，民眾搭配時令食物調養身心，健康養生更事半功倍。



中醫不只因人制宜，依照體質來挑選食物吃，更強調順應四時變化，因時制宜，遵循「春生、夏長、秋收、冬藏」的規律，調整生活作息，達到天人合一。身為營養師與台灣天慕堂中醫連鎖體系診所執行長的梁晴瀅表示，食物不只能用營養素劃分，還可以用顏色來分類，對應五臟六腑，便是截然不同的食療方式。

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春天養肝

春天是萬物之始，生機蓬勃，有向上、助陽氣升發的力量，是養肝的最佳時節。肝具有疏瀉之用，當身體循環調暢，可排除冬日堆積於體內的寒氣，增強免疫力。春天多雨水濕氣重，易影響脾胃，而「脾胃為後天之本」，先將消化功能整治好，吃進的食物才好轉化成養分所用。

綠色入肝，可以多吃綠色的食物，有助於肝臟排毒，促進肝氣循環以消疲勞。運用少酸多甘的方式，可避免肝氣過旺，以甘味養脾輔助肝臟機能。

夏天護心

炎炎夏日暑氣之盛，易有濕疹、腸胃等問題，必須袪濕以消暑。情緒上容易心浮氣躁、無精打采，也因氣溫高升，血管擴張而使血液循環加劇，對心臟的負荷相對大，所以夏天首重養心，避免心火過旺而睡不好。

赤色入心，多吃紅色食物有益氣補血、安補心神的作用，對營養學而言，紅色蔬果多含有茄紅素，能提升抗氧化力，保護心血管。常聽到夏天養心宜吃苦，是因為苦味食物多偏寒涼，適量搭配可以清熱降火，解暑去濕。

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秋天潤肺

入秋後天氣轉涼，空氣的相對濕度下降，變得乾燥容易耗氣傷陰，容易出現皮膚乾癢、口乾舌燥、鼻炎、哮喘等呼吸道的過敏問題，這些又稱為「秋燥」症狀，秋天養生原則便著重於補肺潤燥。

白色入肺，白色食物有助於益氣行氣，能夠滋陰潤燥，守護黏膜與呼吸系統，像是白木耳、百合、梨子、山藥等食材都是不錯的選擇。平時除了要多喝水，保持滋潤以外，過多的辛辣食物易加重秋燥症狀，應減少食用以平肺氣。

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冬天顧腎

冬天萬物趨於靜止，草木凋零，屬於閉藏的節氣，人也要順應潛藏陽氣，養精蓄銳，以禦寒保暖為要務。而腎主藏精，為先天之本，生命之根，腎養好了可使身體氣血充盈，常保青春活力。

黑色入腎，攝取黑色食物可以滋補腎氣，有益新陳代謝、骨骼、泌尿生殖功能，常見食材有黑芝麻、黑豆、髮菜、海帶等。腎開竅於耳，融入中醫以形補形的概念，多吃黑木耳也有助於養腎。

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