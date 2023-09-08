退休教師被老婆嫌煩　教孫仔功課又被嫌棄　終沉迷賭博輸掉廿幾萬

許多人對退休充滿嚮往，但沒有好好規劃生活重心，也可能出現適應不良的身心症候群！66歲的蘇老師原在台灣中學教數學，但1年多前退休後出現失眠及憂鬱情緒，更迷上賭博電玩，1個月狂輸1百多萬元（編：台幣，下同，100萬台幣約為港幣25萬元）！精神科醫生建議，許多熟齡者退休後頓失生活重心，可能出現精神官能症、甚至是負面情緒，稱之為「退休壓力症候群」，除了尋求醫生協助，也應為生活找回新的目標與動力。



蘇老師自律甚嚴，對學生也很嚴格，過去在校被稱為「大魔王」，退休後則幾乎窩在家裏，對老婆做事百般挑剔，頤指氣使，老婆氣說：「沒學生管就來管我！」讓結褵多年的兩夫妻頻生口角。

後來他自願照顧唸小三的孫子，把孫子從兒子家接來同住，不但親接送上下學，還嚴格盯功課，把孫子逼到哭着回家，兒子只好放棄讓爺爺顧孫。自此，蘇老師覺得老婆及子女對他排斥，總是說「不聽我的話」、「翅膀都硬了」、「嫌我老了」等話，慢慢變得悶悶不樂，開始失眠。

家人本以為過一段日子就好，沒想到他白天常跑不見，說要去找「出口」，結果竟是迷上他從來沒接觸過的賭博電玩。家人勸蘇老師別亂搞，他卻回說：「你們都可以亂搞，難道我不能放縱一下嗎！」最後是老婆發現他1個月輸了1百多萬元，才氣到和子女管控他行動，之後蘇老師又變回憂鬱狀況。

相關文章：退休生活｜別被孤單、慢性病拖垮生活質素 12項建議讓你優雅變老

+ 31

台灣衛福部彰化醫院精神科醫生陳羿行表示，檢查排除掉腫瘤、血管病變等器質性的因素，發現蘇老師應該是因為退休無法適應造成的心理疾病。「他原本規劃的生活目標突然失去之後，又找不到新的重心取代，調適不良的狀況下，才造成一些焦慮、憂鬱的狀況。」

陳羿行說，當人生遇到重大事件之後，都可能發生類似狀態，包括典型的焦慮不安，也可能合併心情低落、煩躁、失去活力等憂鬱的表現，造成他白天精神不佳、晚上又無法入眠。

像蘇老師退休後本想顧孫，又能發揮專長指導孫子功課，結果因教養觀念與兒子不同起衝突，被潑冷水也倍感挫折。加上他與家人互動不理想，外求新的生活重心時，卻意外迷上賭博性電玩，結果竟輸了1百多萬。對此，醫生開立改善情緒及睡眠的藥物給他，也請蘇老師重新調整生活型態，找到生活新重心。

陳羿行指出，這種因退休產生失落感而造成的精神官能症被稱為「退休壓力症候群」，在臨床上並不罕見。「過去靠着職場頭銜或能力來證明自己的存在，退休後對自我價值感到迷惘，適應障礙伴隨着焦慮、不安或長期性情緒低落，甚至失眠、焦慮、憂鬱。」

陳羿行說，退休是人生很大的變化，最好在退休前就擬定維持規律生活的計劃，為老後尋找新的重心。他建議可從3方面着手：

．每天適度運動：如慢跑、打球等；

．維持正向的人際互動：如參加社區巡守隊、當義工、參與買菜等家務；

．學習和追求正面的興趣和嗜好：如烹飪、畫畫、書法等。



【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

抗衰老｜100歲高齡醫生分享長壽5大秘訣 「別退休」竟是其中一招

+ 11

銀髮｜為何人家活到80歲仍開心？不想失能失智 5件事中年起就做

+ 9

延伸閱讀：

退休要當志工好處有多少？活化大腦、抗憂鬱症...精神科醫師曝「優點」還不只這些

開會時腦袋一片空白！50歲男突記憶力喪失…醫揭4習慣害失智：出現這症狀是「大腦發炎了」

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」