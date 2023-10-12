尿道炎｜一天吃24顆蔓越莓可防尿道感染！這種蔓越莓汁反致糖尿病

喝蔓越莓汁可改善泌尿道感染？台灣日前有一名店務員因受反覆泌尿道感染之苦，選擇狂喝蔓越莓汁改善，結果反而導致血糖上升，變成糖尿病前期，還讓私密處長濕疹，醫師提醒，「這樣喝」不僅無效，還會變胖、長結石。



台灣泌尿科醫師呂謹亨表示，該名店務員因工作不能隨意上廁所，經常憋尿，水又喝太少，原本就是反覆泌尿道感染的老病人，不過店務員後來突然消失未就醫，1、2個月後再次出現卻發現她泌尿道感染變嚴重，整個人還變胖，而且私密處出現濕疹，甚至檢查出腎結石，整個情況愈來愈嚴重。

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喝合成蔓越莓汁反害糖尿病前期、泌尿道嚴重感染、濕疹、結石

呂謹亨說明，經仔細詢問才知道，店務員認為「一直看醫師吃藥」也不是辦法，怕藥吃太多會傷腎，也聽大家都在說「喝蔓越莓能預防泌尿道感染」，所以就自己去買蔓越莓喝，而且幾乎是當成水在喝，也買了很多蔓越莓果乾，沒事就狂吃。

不過，由於店務員買的蔓越莓汁是香料的合成飲料，喝了一陣子後，泌尿道感染越發嚴重，整天也昏昏沉沉沒精神，求診其他醫師，發現血糖過高，已經到了糖尿病前期，這次回診是因為變胖，導致私密處悶熱、潮濕出現濕疹，尿尿也有嚴重灼熱感，而且排尿有點痛。

一天吃24顆蔓越莓即可防泌尿道感染

呂謹亨指出，台灣食藥署曾分享研究發現，每天攝取36毫克的蔓越莓原花青素（PAC）才能預防泌尿道感染，以每顆蔓越莓含有1.5毫克的蔓越莓花青素來說，一天吃24顆就夠，另外，以市售常見含27％果汁的蔓越莓汁而言，一天喝100c.c.就能補充到33毫克，建議大家真的不要再喝太多，否則反而喝進很多添加糖。

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呂謹亨也提醒，市售營養品為提升銷量，會強調濃度、劑量，或添加熱門營養素，不過有不少產品，實際上濃度卻不高，或僅含有少量的有效成分，建議購買前要看清楚。

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