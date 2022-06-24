骨質疏鬆｜年長以外　7大原因影響骨骼健康　過輕、少運動也有關

人老了就自然會有骨質疏鬆症？那你就大錯特錯了。骨質疏鬆與我們的日常生活息息相關，飲食、生活習慣到運動習慣等都對我們儲下「骨本」的過程起到關鍵性作用，直接影響未來是否會患上骨質疏鬆症。



「到現在還是很多人對骨質疏鬆症不了解，甚至有人等到骨折了才知道自己患上骨質疏鬆症。」馬來西亞骨科外科顧問兼脆性骨折網絡（簡稱FFNM）主席兼馬來西亞骨骼健康聯盟（簡稱BHAM）創始成員拿督李潤強醫生指，根據BHAM今年發佈的骨骼健康和骨質疏鬆調查報告，96%受訪者對會加劇骨質疏鬆症風險的因素並不了解。當中更有82%受訪者不知道應該從60歲開始進行骨骼健康評估，也有77%受訪者認為骨骼健康不良是自然老化過程（指脆骨性骨折及身高下降）。

骨骼健康確會隨年紀而變弱，但懂得保養的話，它們仍能健康地跟你走過一生：（按圖了解）

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每個人的骨骼中都有成骨細胞和破骨細胞，而健康的骨骼是兩種細胞在體內達到平衡。他指出，人體骨質密度一直在成長，直到25歲左右就會到達頂峰，然後就會出現骨質下滑的症狀。然而，許多女性在更年期期間會加劇其骨質流失，導致原本細密的骨骼中出現許多縫隙或小洞，而這就表示骨骼變得脆弱，也就是大家所知道的骨質疏鬆症。「若是骨骼中的縫隙太多的話，會導致骨骼在沒有創傷的情況下也會自己崩裂斷開。」李潤強指出，有一些人可能會在做着日常的一些動作，譬如彎腰拿東西、抱孫子等動作，忽然就骨折了。

國際骨質疏鬆基金會（International Osteoporosis Foundation）指全球約有2億名婦女患有骨質疏鬆症，並且在過了更年期後，每3位婦女就有1位可能因骨質疏鬆而骨折。李潤強表示，男女比例中，女性患病的機會更高，但並不表示男性不會患上這個病症。「人在年老後，肝腎功能退化、新陳代謝下降、鈣吸收率也會隨着下降。」他解釋，男性每年流失的骨質約有0.5到1%，但女性的骨質流失大約在1至2%，尤其更年期後的3至5年將是骨質流失的高峰期。直至更年期5年後，女性的骨質流失量才會下降至與男性的流失量相同。

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骨質疏鬆7大導因

1. 基因問題

男女基因不同，女性體內的雌激素能抑制噬骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收。不過，亞裔婦女的患骨質疏鬆症的比例比其他地區女性相對來得高。家族內有骨質疏鬆症患者的人，或有可能面對同樣的問題。

2. 營養不足

從孕期開始，寶寶在媽媽的肚子裏所吸收的營養將直接影響她的骨質含量。從年幼開始就必須有均衡的營養，加工食品如零食、汽水等會對累積骨本造成一定的影響。

3. 缺乏維他命D

雖然馬來西亞四季如夏，要曬太陽照理來說並不難，但數據顯示大馬有多達60%的人處於維他命D不足的狀態。這意味着許多人喜歡躲在冷氣房中，缺乏從陽光中攝取的維他命D。人體所需的維他命D 90%來自陽光，僅有10%來自食物，而維他命D對人體的骨骼及肌肉健康有一定的幫助，能幫助身體更好地吸收鈣質。

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4. 缺乏運動

運動是促進骨骼健康的重要環節，尤其是受壓運動，如跑步、跳動、重訓等，能幫助刺激成骨細胞功能。

5. 體重過低

骨骼是用來支撐身體的，當時一個人的體重較重時，骨質密度就會比瘦的人還要高，因為骨骼在生長的時候也會根據重量來決定長得多堅固。因此身體過輕的人，身體會覺得不需要太強大的骨骼，進而導致骨質流失。尤其處於BMI 19以下的人，更容易患上骨質疏鬆症。

6. 過於頻密懷孕

每一次產子，都會導致媽媽大量流失骨質，因此當孕婦本身的健康狀態不佳或過於頻密生產的話，將可能導致骨質疏鬆症。

7. 藥物影響

長期服用特定藥物會對骨質造成影響，如類固醇、抗凝藥、甲狀腺激素、抗癲癇藥等。

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3招預防骨骼疏鬆症

1. 維持健康生活

生活習慣會影響骨本，保持健康的生活習慣，少吸煙喝酒，能幫助累積骨本，預防骨質疏鬆。

2. 正確的運動方式

進行跑步、重訓等受壓運動，有助刺激骨質生長。

3. 足夠的維他命D

吃鈣片及喝牛奶其實只足以補充人體每日所需的攝取量。偶爾到户外曬曬太陽，多吸收陽光中的維他命D，才是真正有利於骨質生長。

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建議50歲起進行骨質密度檢測

「許多女性到了中年期間都會做胸部或子宮檢查，唯獨忽略了骨骼密度檢測。」李潤強感嘆，相關方面的醒覺意識偏低，建議人們在更年期後（50歲左右），每3至4年便進行一次骨骼密度檢測，提早做出防範，避免情況惡化。

他指出，骨質疏鬆症會致使脆性骨折，一般常見的是手腕、脊椎、髖骨、大腿骨骨折這幾個現象。在大腿骨骨折案例中，有25%病患會在1年內因細菌感染而失去生命，75%病患則無法回到正常生活。骨質疏鬆症與骨折息息相關，因此他提醒民眾，切勿小看這個病症。

目前要進行骨骼密度檢測可以採用雙能X線吸收法（Dual Energy X-ray Absorptiometry，簡稱DXA）掃瞄腰椎和髖關節的部分。李潤強表示，雖然同為X光方式進行掃瞄，但X光成分少，可免去輻射的安全顧慮。「目前我們都是以這個掃瞄作為病人是否需要接受治療的判斷標準。」DXA的檢驗成果不僅能做出治療判斷，也能推斷病人面臨骨質疏鬆的風險程度，以及追蹤檢測治療效果。對於想先自行檢測的人，則可先採用世界衛生組織推出的骨折風險評估工具FRAX（Fracture Risk Assessment Tool），這是根據為整合相關臨牀危險因子及股骨頸骨密度（BMD）之危險性的個別病患模型，以演算法算出10年內主要骨松性骨折的可能性，包括臨牀性脊椎、前臂、髖骨和肩部骨折。FRAX是一款APP，只要下載後，輸入年齡、性別、體重、身高、骨折病史、家族史、骨密度等危險因子，就可算出未來10年內發生骨折的機率。「大家可以先在家裏用FRAX做一個檢測，若檢測出來是有骨折的可能性，那麼就需要到醫院做一個全面的骨骼密度掃瞄。」

對於患有骨質疏鬆症的人來說，治療方式就是減少流失骨，然後再建造骨。李潤強透露，市面上大多的減少流失骨藥物，一般能將破骨細胞壓下，減緩後將負平衡拉回，骨質密度就能獲得改善；而另一種建造骨藥物則是將其打在皮下層，增加人體骨質生長。「很多人都以為年紀大了就不能再造骨，但這是錯誤的，即便年紀再大，骨骼能在受到刺激下再生的。」不過，當建造骨在提升時，流失骨也會同時提升，造成了治療上的窘境。直至早前，市面上出現了一種雙功能藥物，能同時刺激建造骨和減少流失，雙管齊下提高效果。不過，此藥物的藥性在1年後就會下降，因此李潤強認為只適合用在有嚴重骨質疏鬆症或多處骨折、崩塌的病患身上。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：早存「骨本」，預防骨質疏鬆症】

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