糖尿病患者需留意小傷口是否惡化？延誤就醫恐截肢要注意5大警號

你會特別注意身上的小傷口嗎？大部分的人都是等待傷口自行痊癒，大多不會留意。然而，只有這一類人需要特別留意小傷口，否則嚴重感染時恐會面臨截肢的風險。



究竟是誰需要比一般人更注意是否有小傷口？答案是糖尿病患者！台灣衛福部資料統計，在台灣，糖尿病的盛行率近11%，但其中平均每10人就有2名病人因併發糖尿病足、潰瘍等慢性傷口而遭到截肢，甚至危及生命，是相當常見的糖尿病併發症。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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糖尿病人傷口難照顧，嚴重須截肢

原來糖尿病病友若長期血糖控制不佳，容易引起周邊血管硬化與阻塞，台灣萬芳醫院整形外科主任邱文寬說明，再加上他們血液循環與免疫系統較差，傷口更不易癒合，受到細菌感染的機率更會大幅提升。而難癒合的慢性傷口如褥瘡、靜脈潰瘍、周邊動脈阻塞等也都相當常見。

臨床上遇到最嚴重的狀況，大部分是傷口出現嚴重潰爛，需要截肢的病人。邱文寬分享，過去疫情期間曾輾轉收治一名居住偏鄉的年長糖尿病患者，因發高燒意識昏迷而送往當地醫院急救，原以為是確診COVID-19，後來經過詳細檢查才發現腳背處的傷口嚴重潰爛，恐是傷口惡化而導致的發燒。

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患者應注意5大警訊，及時就醫

邱文寬提及，起初判定該名病人需要截掉下肢，不過後來及時安排清創手術引流膿水，以及評估血糖、血管是否通暢與感染指數這3項數據後，病人僅需切除幾隻腳趾頭，免於失去下肢的命運，現如今透過復健，已經可以藉由拐杖慢慢行走。他也提醒，務必注意其它常見傷口惡化警訊，才能及時就醫處理，包括：

- 傷口周圍紅腫

- 發熱

- 惡臭

- 發燒

- 呼吸急促



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邱文寬說明，以往治療傷口的常規方式是以清創壞死組織與抗生素治療為主，一般傷口照護只要遵守清創、上藥、包紮、更換等4個要點，多數能如期癒合。不過目前也有其他新一代的治療方式，可提高傷口復原時間，病人民眾都可依照需求再與醫師討論合適的治療方法。

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