中風｜秋天到氣溫忽冷忽熱！早晚溫差大恐增腦中風機率要這樣預防

入秋後氣溫逐漸轉涼，早晚的溫差甚至高達10度，然而，氣溫的劇烈變化對高血壓及心血管疾病患者來說，容易影響血壓的穩定度，血管一不小心就有可能因承受不住劇變而導致相關病變，其中尤以中風的風險最不容小覷。



溫差大易使血管收縮劇烈 恐增加腦中風發生的機率

台灣新北順安復健專科診所滕學澍醫師指出，像是血壓上升、心血管疾病和腦中風急性發作等，主因便是氣溫驟然降低會造成血管快速收縮，促使血壓上升，輕則增加末梢肢體血液灌流不足的情況，導致手腳冰冷、肢體麻木感、疲倦、水腫等症狀；而高血壓患者在接觸到冷空氣使血管收縮、血壓上升時，可能會出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀，嚴重恐引發心血管疾病或腦中風急性發作。

相關文章：中風｜秋冬溫差大7招健康習慣防中風 患有這疾病要加倍小心👇👇👇

+ 13

腦中風大致可分為栓塞型腦中風及出血性腦中風，台灣滕學澍醫師解釋，栓塞型腦中風是因腦血管本身病變造成血管狹窄，或血管內有雜質、血塊形成血栓，又稱缺血性腦中風；而出血性腦中風則主要與血管破裂或外傷有關。發生腦中風的高危險族群包括高血壓、高血脂、糖尿病、吸煙、酗酒、體重過重、生活作息不規律或不健康的生活習慣。

台灣滕學澍醫師表示，若民眾發生暫時性腦中風（TIA），可視為腦中風的前兆，症狀可能包括感覺臉或手腳麻木、頭暈、噁心、走路步態不穩、意識模糊等，通常會在發生後的24小時內恢復，但這類患者在病發後2週到1個月內中風的機率會比一般人高出許多，病發當下應緊急送醫治療，後續需持續補充水分、釋放壓力、保持正常作息與健康的飲食習慣。

10大護心建議（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9

相關文章：護心｜溫差大易致血壓升高？營養師細數10大護心建議這件事最優先

預防中風應建立良好生活型態 適時補充1成份有幫助

根據台灣衛福部國健署的建議，健康的生活型態及規律服藥積極控制三高，能夠降低罹患中風風險：

1. 積極控制三高：若有高血壓、糖尿病及高血脂問題，務必遵照醫師指示用藥並定期回診追蹤。

2. 健康飲食：三餐定時、定量，並且少油、少鹽、少糖，多吃蔬果。

3. 養成規律運動：維持每週5次（至少3次）、每次30分鐘的規律運動。



相關文章：心臟衰竭｜容易累、動一下就氣喘不舒服 注意3種心臟衰竭警號👇👇👇

+ 6

4. 維持健康體重：BMI（身體質量指數）值維持在18.5至24.9之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

5. 拒絕煙害：直接吸煙或吸入二手煙，都會增加中風風險。

6. 每年定期健康檢查：可及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。



對於年長者、有三高或其家族遺傳病史的人，腦中風的風險會比一般人更高，為預防腦中風發生，台灣高雄全國大藥局陳怡任藥師表示，可透過每日服用具改善末梢循環、打通血路作用的銀杏葉萃取物。特別是對於手腳酸麻、糖尿病引起的末梢血液循環不良、以及行動不便的老年人相當適用。

相關文章：護心飲食｜壓力大心血管病易搵上門？多吃9種食物降低心臟病風險👇👇👇

+ 5

銀杏葉萃取物 循利寧專利製程品質有保障

然而，市售促進血液循環的產品琳瑯滿目，民眾該如何挑選呢？台灣陳怡任藥師（港稱藥劑師）指出，選購時可留意該產品是否為知名大廠製造、原料產地、萃取方式與含量，以及檢驗合格認證標誌，如循利寧銀杏葉萃取物有專利製程，品質相對有保障。

台灣陳怡任藥師分享，自己的父親常覺得腳麻，服用循利寧後，情況改善很多；另有1位年約70多歲的阿嬤主訴，晚上睡覺時手臂容易麻痺，服用循利寧一段時間，手麻的症狀明顯改善。由於銀杏葉萃取物會幫助提升血液循環，因此建議如有手腳麻的老人家，可將銀杏葉萃取物作為日常保養服用；若另有痠痛的症狀，則會建議服用B雜，能幫助提升神經傳導作用，進而改善痠痛感。

不過，陳怡任藥師也提醒，民眾若有拔牙、手術的規劃，應在術前先與主治醫師討論需停用幾天，以減少術後出血風險，如已經有消化性潰瘍、內出血或出血現象，務必暫停服用，以免加重症狀。另外，針對正在服用控制三高、心血管疾病或腎臟疾病的藥物，也應先諮詢主治醫師的同意再評估使用。

相關文章：心臟病｜心跳快心悸代表身體響警號！做好5件事改善心跳過快問題👇👇👇

+ 2

保持健康飲食與規律運動 同時注意水分攝取與保暖

在日常生活保養方面，陳怡任藥師建議，平時應避免熬夜，少吃油炸物和高膽固醇的食物如內臟類、蟹黃蝦卵、魚卵、帶殼海產類、章魚、魷魚等，飯後多出門走動，適度運動，能有效降低中風的機率。

台灣滕學澍醫師也提醒，對於高血壓患者來說，有氧運動比閉氣式的運動更適合，更重要的是持之以恆；同時，水分攝取也很重要，因為水分有助於稀釋血液，降低血液黏稠度，減少血栓形成的風險，建議每日水分攝取量須達每公斤30到50ml，例如，50公斤的人1天最少要喝1500ml的水，若有運動流較多汗，則應補充2500ml的水分，以減少中風風險。此外，秋冬季節應注意保暖，尤其年長者應留意頭部保暖，建議外出時可多戴1頂帽子保暖。

延伸閱讀：

腦中風恐留後遺症！ 6旬翁接受1輔助治療促進康復之路

這種頭痛早上易發作且為單側 醫：腦部血循不良恐誘發

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」