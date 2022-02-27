中風｜早晚溫差大要嚴防心血管疾病猝發！專家傳授保命5重點

時序雖然進入早春，但隨著一波波的鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，使得天氣仍然偏涼、早晚溫差大。



低溫與溫差均會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，如何嚴防心血管疾病猝發？

專家傳授保命5重點（按圖👇👇👇）

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利用健檢了解自身狀況

近日，因為明顯的低溫與溫差大，使得台灣多位名人因心血管疾病導致心肌梗塞、腦中風等，甚至造成猝死，令人惋惜！台灣國民健康署署長吳昭軍提醒，面對低溫及溫差大，一定要加強身體保暖，適當補充水分及活動身體等。

常見誘發心血管疾病的危險因子，如腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、膽固醇偏高等，都是可以預防的。吳昭軍表示，首先，先了解是否有家族病史的疾病，可善用政府所提供的成人預防保健服務，了解自己的身體狀況。

吳昭軍指出，透過健檢結果，確認自己是否有三高或其他疾病問題，早期發現是否有慢性病，可早期介入及治療，得以降低罹患心血管疾病的風險。此外，不妨運用保命的5個重點，免除遺憾發生。

▼ 中風常見症狀（按圖 👇👇👇）

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善用保命5重點預防

1. 控制三高

有糖尿病、高血壓、高血脂問題者，要維持定期量測血壓（量測7天、每天2次、每次2遍）、血糖的習慣，更應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，勿任意停藥或增減用藥劑量，積極做好三高的管理與控制。

2. 健康飲食、體重及腰圍的控制

採低油、低糖、低鹽、高纖（3低1高）原則，避免攝取過多加工食品。吳昭軍建議，將身體質量指數（BMI）控制於18.5〜24之間；腰圍部分，成年男性控制小於90公分、女性小於80公分。

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3. 規律運動、減輕壓力

吳昭軍提醒，避免早晚低溫時段外出運動，天冷時改採室內運動，運動前應先充分暖身；尋找適合自己的放鬆方式，盡可能減緩壓力、降低緊張感、放鬆情緒。泡湯時，溫度不要超過攝氏40度，避免冷熱溫差過大，且不要單獨泡湯。

4. 戒除煙酒，並遠離二手煙

不管是直接抽煙或被動吸入二手煙，都會增加血管傷害及心臟病的風險，所以應立即戒煙，並遠離二手煙危害。飲酒會造成身體內部的中心體溫下降，不是適合用於暖身的飲品，反而增加心血管負擔，建議以茶代酒。

5. 注意保暖

多留意每日的天氣變化，可採多層式穿搭法，適時增減衣物，外出穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子等。如果使用暖暖包保暖，須注意溫度與放置的位置。

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心血管疾病猝發不能等快送醫

春季氣溫變化大，有時氣溫驟降或乍暖還寒的天氣型態，要多留心身體徵兆，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀。

吳昭軍提醒，若有以上症狀發生，應隨時留意自身的狀況，且同時告知身旁的人，由於可能立即危及生命，應儘速撥打急救熱線送醫治療。對於本身就有心臟病史的人，務必要隨身攜帶健保卡與緊急時的救命藥物，以備不時之需。

若有中風的徵兆，記住FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time），別因症狀有所緩解而輕忽嚴重性，一定要儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成無法挽回的遺憾。

▼同場加映，辨別中風「FAST」口訣：（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映，中風自我檢測：（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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