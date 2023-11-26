痛風｜痛風患者年齡不斷降低！中醫教你落實3大習慣緩解症狀

秋冬之際，許多人喜歡享用豐盛的大魚大肉和火鍋，也喜歡喝各式各樣的飲料，這使得痛風的患者年齡不斷降低。



一旦患有痛風，復發的風險就會變得相當高。為避免再次發作，痛風患者應該注意補充足夠的水分、睡眠充足並調整飲食習慣。

不想痛風復發應落實3大習慣（按圖看清 👇👇👇）

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痛風患者通常以關節疼痛為主要症狀，而高尿酸是根本原因。中醫注重整體身體平衡，採取「急則治標、緩則治本」的治療原則。相對於西醫藥物，中醫治療痛風通常不會引起胃腸不適等常見副作用。此外，許多中藥具有改善局部循環的功效，對緩解症狀和調整器官功能都有所幫助。

不想痛風復發，應落實三大習慣

一、補充足夠的水分

- 喝足夠的水能幫助排尿，減少尿酸在體內的積累。

- 不要等到口渴才喝水，保持隨身攜帶水或茶的習慣。

- 建議每天至少飲用兩升的水。



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二、優質睡眠

- 避免熬夜，充足的睡眠有助於維持身體的正常功能。

- 成年人通常需要每晚6到8小時的睡眠，並且應該遵循早睡早起的原則。



三、調整飲食習慣

- 避免飲食過於油膩和高蛋白的食物，尤其是火鍋。

- 減少飲酒和飲料的攝取，這些飲品可能導致尿酸水平升高。

- 可考慮食用對穩定尿酸水平有幫助的食材，如薏仁米粥和淡竹葉茶。



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透過這些措施，以及可能的藥物治療，可以幫助控制痛風，降低再次發作的風險。請儘量遵守這些建議，以維持健康的生活方式，並預防痛風的發生。

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