身體不時出現小毛病？營養師教你改善5症狀　牙齦出血可吃奇異果

不少人常會覺得自己的身體有許多不舒服的小毛病，卻又不知從何下手改善。



台灣營養師劉雅惠指出，身體其實是很聰明的，民眾可透過一些症狀提早警覺，發現自己缺乏什麼營養素，並及時補充或是改善壞習慣，就能解決這些小困擾。

出現5症狀這樣做能改善（按圖👇👇👇）

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劉雅惠指出，民眾可以觀察自己是否有以下5種症狀，可以通過補充特定營養素或是調整飲食習慣，就能有效改善：

1. 便秘

便秘的定義是一周的排便次數小於3次，或是排便時很用力且大便乾硬，若發生以上症狀，患者可以先回頭觀察，是不是最近膳食纖維少吃、進食量變少、水也少喝等狀況，平時最好補充3份蔬菜、2份水果的每日蔬果量，同時，每天的基本喝水量也要維持在「每公斤體重乘以30c. c. 」。

2. 腹瀉

當患者正在腹瀉時，可以先採取低渣飲食，減少纖維量對腸道的刺激，同時也要避免吃到乳製品，以免加重腹瀉症狀。

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3. 脹氣

若有大口吃飯的壞習慣，就會增加消化系統的負擔，也會讓人在用餐時容易吞下大量空氣，所以在吃飯時請特別注意，不要一邊吃飯一邊說話，也盡量避免吃到產氣食物，如番薯、洋蔥、黃豆製品等。

4. 眼睛痠痛

長期近距離看書或是接近電子產品，造成眼睛睫狀肌緊繃，導致眼睛痠痛，建議多補充花青素，幫助眼部的微循環，飲食上可以多選用藍莓、士多啤梨、蔓越莓等莓果類，來保持花青素的充足。

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5. 牙齦出血

維他命C可以幫助膠原蛋白形成，當長期膠原蛋白不足的時候，可能會引起牙齦萎縮，甚至出現出血的情形，平時可透過奇異果、番石榴等水果，或是其他保健食品補充。

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