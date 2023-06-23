腸胃健康｜腹瀉一星期還沒好？一文認清4個常見致病原因

醫師提醒，不少民眾都有過拉肚子的經驗，例如感冒或飲食不佳，都會影響腸胃不適，甚至症狀拖到好幾個星期都未見好轉，需要小心有4個常見的原因所致。



台灣中醫師詹景琦指出，大部分的腹瀉與腸胃不適，多只要休息幾天就會恢復正常，但有些人的症狀卻會連續連續好幾個星期，甚至好幾個月，可能原因跟細菌、病毒、吃多、壓力大都有所關聯，透過中醫治療可以獲得很好的改善效果。

▼慢性腹瀉可能會是發生了哪些疾病？（按圖👇👇👇）

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細菌、病毒引起腸胃不適

第一種腹瀉多與病毒感染有關，例如腸病毒、諾如病毒、輪狀病毒等引起的急性腹瀉，通常會伴隨一些感冒症狀。第二種是細菌感染，常常是「吃壞肚子」造成的，特別是現代人經常外食，難免吃到不新鮮、不乾淨的食物，進而引發腸胃道細菌感染。

詹景琦表示，病毒和細菌感染造成的腹瀉，是所謂的外邪引起的，可使用「清熱解毒」藥物來消滅病原菌。另外如果有感冒症狀會加上「解表」藥物，來增強免疫力。

但不論嘔吐和腹瀉等症狀，都是腸胃功能受到影響的表現，所以中醫會使用「降胃氣」和「調理脾胃」的藥物，讓腸胃道逐漸恢復正常。

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甜食炸物吃太多害腹瀉

第三種腹瀉的常見原因是飲食不當造成的，例如親友聚會、慶生去吃放題，或是飲食太過刺激，例如吃太多甜食、炸物、重油重鹹的東西，也可能引發腹瀉，同時會伴隨噁心、腹痛等症狀。

詹景琦表示，通常因為飲食不當造成的腹瀉，叫做「食積」，中醫可以開立一些「和胃降氣」、「消食積」的藥物就可以解決了。但要注意，還有一種常見的腹瀉，是源自因為壓力大、情緒起伏、腸道菌相不平衡、腸胃吸收不良所致。

通常因為壓力造成的腹瀉原因，會被歸類為「自律神經失調」或「腸躁症」，這是由於體質上的失衡所引起，中醫把它叫做肝鬱脾虛，採用疏肝理氣、健胃補脾藥物來解決這類問題。

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從大便形狀看腸胃健康

詹景琦表示，如果要知道自己的腸胃狀況好不好，不一定等到腹瀉才知道，如果是健康的大便形狀，往往是呈現條狀，如但果大便拉稀、形狀軟散、軟黏或是泥狀，就中醫而言都是屬於脾虛的體質。

在大便狀況軟爛的情形維持一段時間，如果沒有好好的調理，長期下來會影響我們的氣血，氣血變虛的話，容易進一步演變為各種疾病和不舒服症狀，所以千萬不可以輕忽。

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