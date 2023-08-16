改善便秘飲食｜吃對4種菜纖維質翻倍　醫提醒緩解便秘別排斥藥物

便秘是許多人難以啟齒的困擾，有些人硬便擠出了痔瘡，有些人大便要坐馬桶半小時，擠得很辛苦，甚至還要靠浣腸。



台灣大腸直腸外科醫師鍾雲霓建議，想擺脫便秘，除了一定要運動，也要吃對青菜；水分攝取也可以用一些小技巧，讓糞便保水。

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喚醒腸子一定要運動

鍾雲霓說明，缺乏運動，肌肉量、協調性和力道都會不足；而排便是骨盆腔肌肉與腹肌協調而成的動作，倘若腸道本來就運轉順暢，肌肉的角色就會少一些，但若是腸道不順、肌肉協調性與力道又不足，坐在馬桶上出力半天，也是白努力。

鍾雲霓說，腸子靠的是自己一套的自主神經系統，若不運動是喚不動的。運動有各種不同的形式，要以能稍微快步到有點喘、心跳有點加快、能激發血液循環為佳。建議可以早一、兩站巴士站下車散步回家；運動的目的除了增進循環，還有增進肌力。

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推進腸道！吃對青菜纖維質雙倍

腸道需要纖維質幫忙推進！鍾雲霓表示，除了飲食中有一半建議是蔬菜水果外，若同樣吃1份蔬菜，要達到雙倍纖維質量的效果，可能不能吃椰菜、娃娃菜、生菜，而是要找通菜、菠菜、椰菜花、番薯葉。

吃仙草、愛玉、石花凍幫大便保水

有些人覺得，便秘喝再多的水，糞便還是乾巴巴。鍾雲霓建議，可以試試調整水分來源，從仙草、愛玉、石花凍、洋菜凍（大菜糕）來選擇，晶凍類的水分，留在腸中被回收的機會又比水慢一些，有機會替大腸內的糞便保水。

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改善便秘別排斥藥物

鍾雲霓強調，有時腸蠕動不聽話，可能是激素的影響，有時則是天生的，這時不要排斥藥物治療。一般醫師幫助病人順利排便，會使用的方式先後順序為：大量蔬果及充足水分；人造營養食品類補充品如：酵素、纖維濃縮製劑；處方軟便劑或緩瀉劑；浣腸或灌腸（下下策）。

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若已經多年使用灌腸藥或瀉劑，想戒藥怎麼戒？鍾雲霓表示，一時間要拋棄這些輔助藥物是困難的，需用漸進式、降階式脫離法。另外，常有腸躁、腹瀉、腹脹等功能性腸道障礙的患者，也有可能在轉診下借助精神科血清素類藥物，協助穩定腸胃道機能。

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