胃酸倒流｜中醫師建議戒吃3大食物　不妥善處理恐釀成食道癌

每當吃炸雞、喝啤酒或是品嘗甜食後，你總會感到喉頭癢癢想咳嗽？事實上不只是食物，情緒波動也會造成胃酸倒流。



台灣新冠確診病例數累計已突破300萬人，長期胃病患者受疫情氛圍影響，容易處於焦慮緊張狀態，導致本來的胃酸倒流、胃潰瘍等症狀加劇。

胃酸倒流建議避開3大食物（按圖了解）

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胃酸倒流症狀多 不妥善處理恐釀成食道癌

台灣中醫師曾子澄指出，「胃酸倒流的發生與年紀或性別無關，所有人都可能會有胃酸倒流。」常見的症狀是火燒心、胸悶、胃悶灼熱，有時候喉嚨受到胃酸刺激，會感到有酸酸的東西要跑出來。其中「乾咳」這項非典型症狀，最容易與其他疾病搞混。

曾子澄醫師表示，許多病患，都是先去看耳鼻喉科，吃了幾次的西藥後發現沒有改善，甚至有些人還去看了心臟科、胸腔科、神經科等西醫專科，最終才轉介到腸胃科對症治療。建議患者可以對照生活及飲食習慣做推論，以免看錯科別耽誤病情。

曾子澄醫師說明，食道與胃上口的交接處為賁門（即下食道括約肌），當賁門的括約肌因特定原因導致鬆弛時，胃酸和食物就容易逆流而上；其中，較常見的原因為腹內壓力過大，例如體重過重或長時間久坐彎腰等，就容易造成胃酸倒流。

值得注意的是，腹部與大腦的自律神經對胃部健康也有影響，日常生活中，情緒波動或壓力大這些常見的心理狀態變化，有可能會造成自律神經失調，進而引起胃酸倒流，如果未妥善治療，久而久之便會使食道灼傷，造成聲音沙啞，講幾句話就需要清喉嚨，最嚴重的就是因胃酸反覆侵蝕食道黏膜，造成食道癌前期病變，不論哪種都明顯影響生活。

有胃酸倒流困擾者 建議避開3大NG食物

曾子澄醫師認為，有胃酸倒流困擾者，需要避免的食物有3項：類甜食、奶類製品（包含牛奶或芝士），以及含有麩質的精緻澱粉（如麵食類、麵包）。但在各種禁忌飲食中，最多人誤解的是「咖啡」。很多人看到廣告台詞「喝咖啡、吃甜食又讓你胃酸倒流了嗎？」都以為喝咖啡會造成胃酸倒流。

根據研究顯示，咖啡與賁門括約肌鬆弛找不到直接相關。「如果是拿鐵這類添加鮮奶或奶精的咖啡，就會有明顯的影響，但無添加物的美式咖啡、意式咖啡就沒有這個問題。」，但每個人體質不同，建議大家找出適合自己的「安全食物」，如能做好飲食調整，症狀至少可減3到5成。

曾子澄醫師分享，曾收治1名50多歲的婦女，半夜睡到一半會胃痛到起床乾嘔，在照過胃鏡後確定是胃酸倒流，首先從飲食作調整，戒掉甜食，奶類與精緻澱粉。接著按照體質調理，開給她適合的中藥處方，並於飯前15到30分鐘服用，治療大約1到2個月，胃酸倒流的症狀就有顯著改善，調理半年後已順利從門診畢業。

減重可減緩胃酸倒流 飲食應注意乾濕分離

曾子澄醫師強調，想改善胃酸倒流，體重過重的患者會建議減重，因為肥胖會使腹腔壓力過大，容易加劇胃酸倒流。透過飲食調整加上中藥調理，都能夠瘦下來，恢復健康體重。

另外，建議民眾在睡前1到2小時盡量不要進食，飲食遵守「乾濕分離」與「飯湯分離」的原則，意即避免邊吃飯配湯，容易影響消化功能，尤其是吃羹飯或湯麵會更加明顯。

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胃酸倒流不要拖延就醫 避免成為食道癌高危險群

台灣曾子澄醫師提醒，多數民眾對於胃酸倒流有誤解，除了看錯專科，有的胃酸倒流患者會放任輕微症狀不管，直到症狀嚴重影響生活，例如：半夜起來乾嘔、或是胃酸侵蝕造成聲音沙啞乾咳，病情拖到很嚴重，才想到要就醫，治療起來會更棘手。

長期的胃酸倒流應要得到適當的控制與治療，否則會使消化道的潰瘍惡化，若食道黏膜細胞病變，更可能演變成巴瑞特氏食道症（Barrett's esophagus），屬於食道癌的高危險群。多數的症狀透過調整飲食習慣，用中藥方或是減重改善，不僅能夠得到健康體態，更能防範食道癌。

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