胃酸倒流｜胃酸滲入口腔致口臭？4大中招跡象起床口乾舌燥3招預防

口臭也與腸胃有關？一名男子已持續1、2年有口臭困擾，原本看牙醫被認為是牙周炎導致，結果治療大半年也沒有改善，直到後來就診腸胃科，才發現是胃酸倒流導致。



醫師表示，胃酸倒流會讓胃酸沿食道上升，滲入口腔，並讓唾液分泌減少，進而造成口臭問題。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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口臭是胃酸倒流常見症狀

台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志表示，口臭是胃酸倒流的患者常見症狀。胃酸倒流會讓胃酸沿著食道上升，滲入口腔或咽喉。胃酸是一種強酸性的液體，可以殺死細菌，但也會破壞口腔內的平衡。

當口腔內的酸鹼度降低，會創造出有利於細菌生長的環境。細菌會分解口腔內的食物殘渣或唾液等物質，並產生含硫的揮發性化合物，例如硫化氫、甲硫醇等，這些化合物就是造成口臭的主要原因。

除了胃酸外，胃內容物也可能含有未消化的食物、消化液、胰液等物質，這些物質也會在口腔內發酵或分解，產生惡臭。此外，胃酸倒流還會讓唾液分泌減少，唾液具有清潔作用，可以中和口腔內的酸性物質，並沖刷掉細菌和異味，當唾液不足時，就會增加口臭的風險。

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胃酸倒流也是蛀牙元凶之一！鄭泓志補充，胃酸倒流不只會影響口氣，還會危害牙齒健康。胃酸會侵蝕牙齒表面的釉質層。讓牙齒去礦化和發生龋齒，表面更會出現斑點、裂縫等，而且胃酸也會刺激牙周組織，引起牙齦發炎、流血或退縮，提升牙周病機率。

口腔4大跡象是胃酸倒流惹禍

有口臭或蛀牙，如何判斷是否胃酸倒流造成？鄭泓志建議，可以注意以下4大跡象：

1. 吃完飯後或睡覺前感覺到胸口灼熱、喉嚨不舒服或反酸。

2. 早上起床時感覺到口乾舌燥、口腔有異味或牙齒表面有黏膜。

3. 刷牙時發現牙齦出血、牙齒顏色變黃或有黑斑。

4. 咬東西時感覺牙齒敏感、疼痛或鬆動。



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3招預防改善胃酸倒流造成的口臭

1. 控制飲食

避免油膩、辛辣、酸性或咖啡因等刺激性食物，這些會刺激胃酸分泌和放鬆食道括約肌，讓胃酸更容易倒流。

2. 調整睡眠姿勢

吃完飯後至少等2小時再睡覺，並且把上半身稍微抬高，可以選擇較高的枕頭。

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3. 及時漱口

如果有胃酸倒流的症狀可立即用清水漱口，清除口腔中殘留的胃酸。不要馬上刷牙，因為刷牙會加速釉質層的侵蝕。

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