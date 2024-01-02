泌尿健康｜尿頻常伴隨下腹疼痛、失禁？研究揭恐引發憂鬱及焦慮

根據最新的國際尿失禁學會（International Continence Society）定義，只要自覺解尿頻率較平常增加即可被稱為頻尿。嚴重的頻尿會影響生活品質，引起焦慮、心情憂鬱，並導致外出時需頻繁找廁所，甚至不敢參與社交活動。



頻尿恐伴隨下腹疼痛、失禁 需就醫深入診斷

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科醫師張家華表示，女性頻尿原因多種多樣，包括泌尿道感染、膀胱過動症、間質性膀胱炎以及更年期生殖泌尿症候群等。除了頻尿外，上述一些疾病還可能伴隨下腹疼痛、急尿或尿失禁。通常，這些疾病可以透過問診和簡單的檢查進行區分，而當症狀複雜時，則需要進一步的檢查，例如尿動力檢查和膀胱鏡檢查，以進行更深入的診斷。

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治療多元化 藥物及肉毒、陰道雷射皆可改善

張家華說明，根據不同病因，頻尿治療方式也很多樣。大多數患者可以透過調整生活習慣和口服藥物有效改善症狀。對於藥物治療反應不佳的患者，現在也有更進階的治療選擇，包括膀胱內肉毒桿菌素注射和脛神經刺激術，均經證實具有良好的療效。

此外，近年來許多低侵入性且副作用較少的治療方式也不斷發展，如陰道雷射、磁波儀、膀胱內高濃度血小板血漿注射等，在頻尿治療上也佔有一席之地。

夜尿頻繁如何改善與治療？（按圖了解👇👇👇）

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頻尿症狀應就醫評估 可諮詢「婦女泌尿專科」

許多頻尿患者常因不好意思就醫或不知該找哪一科醫生而忍受著疾病帶來的不適。張家華建議，若有頻尿症狀，建議至婦產科中的「婦女泌尿專科」就醫，由專業醫師進行評估，找出頻尿的原因並提供適當治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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