糖尿病剛確診或可不用口服藥物治療？醫生提醒不控制血糖當心中風

台灣一名60歲林先生，半年前開始有口渴、多尿、體重下降，也經常感到疲累，近日健檢竟發現，空腹血糖高達261mg/dL，糖化血色素數值也達11.8％，確診罹患糖尿病。



有症狀+血糖超標 確診糖尿病

收治個案的台灣台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師邱詮泰指出，該患者具有典型糖尿病症狀，且隨機血糖數值超過200mg/dL以上，即診斷為糖尿病。

糖尿病早期症狀易忽略（按圖看清👇👇👇）：

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進一步檢查顯示，其肝腎功能、血脂及尿液檢查結果都正常，只有血糖數值過高，建議口服降血糖藥物控制，並積極自我監測血糖，以及改變飲食、多運動。

林先生3個月後回診，糖化血色素數值下降至6.7％，最近一次更是降至6.1％，目前控制情況良好並定期於門診追蹤。

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糖尿病併發症多 血糖不控制當心中風

邱詮泰臨床觀察發現，多數糖尿病患者初期症狀通常不明顯，大部分在健康檢查才發現，少數出現吃多、喝多、尿多且體重異常減輕，就醫檢查才驚覺罹患糖尿病。

「輕忽高血糖症狀，當心危險併發症！」邱詮泰強調，糖尿病若血糖控制不當，會併發許多嚴重併發症，像是視網膜病變、腎病變及神經病變等，10年內發生心肌梗塞的機率將近20％，而中風機率也高出近3倍。

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糖尿病一定要吃藥？

邱詮泰說明，糖尿病以口服藥物治療為主，當血糖仍控制不佳時，會視情況以胰島素或腸泌素治療。不過，臨床上有少數糖尿病患確診時，檢驗數值僅稍微超過診斷標準，透過自我監測血糖、改變飲食、規律運動及減重等方式，即使不用藥物治療，血糖就能回到將近正常的範圍，但仍需定期回診。

邱詮泰提醒，預防糖尿病要從飲食及運動著手，日常飲食增加全穀食物及膳食纖維，盡量避免精緻澱粉，也建議每周維持150分鐘的中等強度運動，有過重或肥胖的人最好適當減輕體重5～7％，有助預防糖尿病的發生。

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