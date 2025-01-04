心臟病｜提防低溫奪命！清晨、夜晚「2時段」血管易收縮最危險

天氣急凍易誘發心臟病、急性中風，Facebook專頁「急診男爸one」表示，12月某天，短短1個多小時，就送來3個腦出血患者，示警未來幾天氣溫持續下探，腦血管與心血管疾病的病患就醫人數，「應該也是會直線上升」！



若本身有高血壓的患者，天冷氣候務必要注意保暖，避免溫差造成的不適感。（Canva）

其實受輻射冷卻效應及冬季晝短夜長影響，「清晨5～6點」及「晚上8～9點」是最容易引發血管收縮、血壓變化的危險時段。台灣國健署提醒，如果習慣晨運，建議低溫時期晚點出門，並注意自身保暖，以漸層式穿着隨溫度變化穿脫，維持體溫穩定。而且運動前一定要充分暖身，適度補充溫熱開水，增加身體血液的流動性，最好結伴運動，相互照應。

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連日低溫造成不少心血管疾病患者不適，台灣急診醫生Facebook專頁「急診男爸one」發文指出，這幾天氣溫驟降，許多病患因血壓升高造成不適來急診就醫，腦血管疾病患者也明顯變多。急診室短短1個多小時就陸續送來3名腦出血病患，分別是50歲男性、64歲女性與47歲男性，分別有單側肢體無力、口齒不清等症狀，其中一位甚至昏迷。

「監視器因為血壓飆高，噹噹噹一直響不停…」急診男爸one指出，若本身有高血壓的患者，天冷氣候務必要注意保暖，避免溫差造成的不適感。他也提醒，三高患者一定要按時服藥，早晚規律監測血壓，以避免高血壓相關的急症！

無獨有偶，於12月17日舉辦的台北馬拉松開跑，正好遇上中國冷氣團來襲，近3萬名選手中，就有3人OHCA（到院前心肺功能停止），另有1人中風，4位都是男性，年齡分佈在26～50歲之間，幸好緊急送醫後都恢復心跳呼吸。

對此，台北市衛生局局長陳彥元也提醒，當溫度降低時，血液濃稠度就會增加、血壓容易不穩定，易誘發心臟病、急性中風，呼籲民眾一定要加強保暖。如果突然出現胸悶、胸痛、呼吸困難、臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等症狀，應該要儘速就醫接受治療。

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心血管疾病發生與氣溫變化息息相關

尤其是「清晨5～6點」及「晚上8～9點」，這二個時段除了氣溫低，也因為晝短夜長，容易導致血管收縮，引發血壓的變化。

而除了定期量血壓，控制脂肪及鹽分攝取量、戒煙、少喝酒、控制體重及適量運動等；避免過大情緒起伏，保持心情愉快，作息正常，避免熬夜也是不二法門。

特別是許多人喜愛在冷冷的天氣泡澡、洗溫泉，但泡湯時應避免溫度過高、浸泡時間過長，或冷熱池快速交替入浴。

心臟病徵兆：

臺大醫院心臟血管外科主任虞希禹指出，心肌梗塞最大的特徵就是「突發性」的胸悶、胸痛，患者往往形容胸口像是被大石頭重重壓住，甚至像是「被大象踩到」。再加上心肌缺血、導致肺積水，使得喉嚨會感覺緊縮，「像一口氣卡在喉嚨呼不出來！」

綜合來說，胸悶、呼吸喘、暈眩、盜汗，都是心肌梗塞的基本症狀；有些人則會出現輻射性疼痛，如下巴、左手、左胸、左肩疼痛等。

這些症狀若持續5分鐘以上，就很有可能是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史的人，一旦出現上述症狀，最好立刻平躺休息，服用舌下含錠（硝化甘油片），「如果一次不行，隔15分再（服用）一次，如果2次還是不行，就要趕緊叫救護車，不要再撐！」

虞希禹強調，心肌梗塞的治療首重「及時」，「最好能在發病30分鐘內送到醫院，60分鐘內將血管打通！」而每延誤30分鐘，死亡率就上升8％，是一場與時間賽跑的搶命戰爭。

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中風徵兆：

當身邊有人不舒服時，可請對方做以下動作：

(1)微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱

(2)舉手：平舉雙臂，是否無力下垂

(3)說你好：是否說話不清楚



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如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打緊急求助電話，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

另外，許多長者即使不跑馬拉松，也有晨運習慣，台灣國健署提醒，出門運動要把握「保暖、熱身、補水」3要訣：

1、保暖：出門運動時，從頭到腳都要保暖，尤其頭頸部不能輕忽。

2、熱身：運動前要「充分」暖身，以提昇肌肉溫度，促進血液循環，還可以增加關節活動度與肌肉延展性，以預防運動傷害。

3、補水：身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成一定的風險，而運動時要適時補充溫熱開水，多次且慢慢喝，可以避免大口喝水造成胃脹等情形。



戶外活動中，每15分鐘飲水200～300毫升；若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

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