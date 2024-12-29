猝死｜冬天氣溫下降猝死風險增高！醫生盤點10大寒冬高危行為

近日天氣寒冷，許多地區甚至下探攝氏10度以下低溫，對此，台灣腎臟科醫師洪永祥表示，有「10大NG行為」盡量別做，一不小心就可能召喚死神，尤其是慢性病患、老人一定要避免。



台灣腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，根據台灣研究，只要氣溫下降攝氏10度，2星期內因寒流效應，所引發心肌梗塞的相關死亡率就會上升36%，以下為他整理出來10大寒冬常見卻可能誘發猝死的行為。

猝死前有哪十大前兆？點擊下圖看清👇👇👇

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1. 浴室脫光衣服洗澡前後溫差超過5度：

研究發現從溫差大於5度開始，不只是心因的猝死，連腦血管阻塞疾病，也越來越危險，芬蘭研究發現國內年輕猝死，一旦溫差大，即使之前健康沒有任何病史的人，也有2倍風險猝死。建議洗澡前將室內暖氣先打開5分鐘，或在浴室裝置置頂式的保暖設備，從脫光衣服到洗澡，洗完澡再穿上衣服的這段時間，不能有過大的溫差。

2. 將胸悶、胸痛等徵兆視而不見早早去睡覺：

很多猝死還是有徵兆，像是胸痛、胸悶、呼吸困難，有可能是心肌梗塞的症狀，但許多人歸因於天氣過冷或疲勞，往往因為不舒服，早早去睡覺，結果猝死一覺不醒。

3. 寒流清晨戶外登山工作或是劇烈運動：

冬天清晨是溫度最低的時候，血壓容易上升，加上寒冷刺激和運動負荷，增加了交感神經的興奮，同時也提高心肌梗塞或心律不整風險。

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4. 熱水器放在對外窗戶緊閉的後陽台：

氣體熱水爐安裝在室內或後陽台，但後陽台有裝對外密閉窗，一但氣體燃燒不完全，就可能產生一氧化碳中毒的悲劇，建議熱水器不要裝室內，若裝後陽台，務必要保持後陽台對外通風。

5. 晚餐吃過多高油鹽糖的食物：

晚餐吃過多高油鹽糖的食物，不但容易造成慢性病長者血糖、血壓飆高，心臟負荷加大，半夜更會頻繁如廁，離開溫暖被窩瞬間進入寒冷室溫，溫差過大，若沒做足保暖的功夫，往往就被發現猝死在廁所。建議寒冬還是要健康適量飲食，長者房間可多增加暖氣設備或是穿保暖長褲入睡，減少半夜起床如廁的溫差。

6. 穿著單薄在戶外長時間進行靜態活動：

人體是恆溫動物，短時間處在低溫環境，會經由神經與內分泌系統，增加代謝產熱，且收縮表皮血管減少熱量的流失，但是若長時間穿著單薄在戶外，身體產熱不足，不自覺中可能導致低體溫引發猝死的風險，建議冬天儘量少安排長時間的戶外活動。

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7. 寒夜露宿或睡在戶外：

入睡後人體沒了活動、代謝減慢，體溫會降低，容易因低體溫喪命，建議若不得不夜宿在外，要帶足保暖設備。

8. 棉被蓋滿頭入睡：

許多人在寒冷的冬天，喜歡棉被蓋頭睡來保暖臉龐，但若是家中有小嬰兒或臥床無法表達、不能自由翻身踢被的長者，可能壓迫到呼吸道導致窒息，建議蓋被還是要留呼吸的空間，不要蓋到鼻子以上。

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9. 冬天喝酒酒醉後入睡：

酒精會擴張血管，加速體熱散失，加上酒精麻醉了感覺，降低體溫感知力，特別是在寒冷環境下，容易因低體溫猝死。而冬天若是喝酒到斷片，更是猝死的高風險，建議冬天飲酒適量即可，不要到喝到斷片。

10. 寒冬中戶外吸煙：

煙草中含有超過7000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒的，與寒冷天氣的雙重作用，易增加心臟負擔和猝死可能。而吸入忽冷忽熱的溫差與有毒刺激氣體，更容易造成支氣管的不正常收縮，導致氣喘與慢性阻塞性肺病的急性發作，建議還是及早戒煙。

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