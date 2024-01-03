痛風｜飲食常大魚大肉易痛風！中醫治療分3類吃這些食物散寒止痛

「痛風」又被稱作富人病，在古時只有達官顯要的人，才會得到的這種疾病，最大宗的原因是酒、肉、海鮮不忌口導致，但現代飲食方便，痛風也變成常見病症之一。



中醫師指出，痛風是體內「濕濁」滯留關節導致，治療痛風時會分為3類，只要穩住痛風保持好狀態，就不會影響到生活。

中醫治療痛風分3類（按圖看清👇👇👇）

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痛風是「濕濁」滯留關節導致

台灣中醫師李俊儀指出，痛風在台灣的人口數超過30萬，得益於現代飲食文化，每100人中就有1～2人是痛風患者。從中醫觀點來看，痛風是身體裡的「濕濁」，滯留在四肢關節造成疼痛變形，而濕濁又容易鬱而化熱，造成關節有紅腫、熱、痛等症狀。

中醫治療痛風分3類

李俊儀表示，中醫治療痛風時會分為3類：

1. 濕熱鬱結

濕熱鬱結的痛風患者關節疼痛劇烈，多發生在深夜或是清晨，關節常呈現紅腫發熱，關節不動也痛、動了更痛，一碰就痛到受不了。中醫會利用清熱利濕、通絡止痛的方式治療，如金銀花、薄荷、百合、薏米、川芎等就很適合。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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2. 風寒濕痹

風寒濕痹的痛風患者，關節腫脹感會時有時無，沒有定時發作的疼痛，關節活動受限，屈伸不利；關節疼痛遇寒冷會加劇，些微溫熱會覺得疼痛緩解，熱敷過久又會引發疼痛，中醫在治療時會利用化濕通絡、散寒止痛的方式，像是蓮子、百合、薏米、當歸、川芎等藥材。

3. 肝腎陰虛

肝腎陰虛的痛風患者，關節疼痛會時有時無，病情綿延數月以上，白天病情輕，夜晚病情加重，身體會自覺疲倦，容易頭暈目眩，耳鳴，口乾舌燥。中醫建議利用滋補肝腎、溫經通絡的方式治療，如當歸、川芎、茯苓、杜仲、肉桂等都是適合的藥材。

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穩住痛風保持好狀態 才不會影響生活

李俊儀提到，中醫能幫助患者穩住痛風，從1～2個月發作一次，變成1～2年才發作一次，或是10年為一期，除了在日常飲食、運動方面預防外，只要身體氣血暢通，疼痛就會減弱、變少，好的狀態保持下去，就不會關節惡化變形，進而影響到日常生活。

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