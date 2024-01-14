高血壓｜手腳冰冷恐造成高血壓並影響認知？7招避免四肢冰冷凍僵

氣溫降低很多人會手腳冰冷，醫師提醒，手腳冰冷會引起體內血壓升高，增加身體能量消耗，給心血管系統造成很大的壓力和負面影響，甚至可能影響認知，BMI較低者更要小心凍傷。



為什麼會手腳冰冷？

台灣胸腔暨重症醫師黃軒在Facebook表示，當溫度驟降時，我們的身體會優先考慮核心溫暖，在手腳等區域收縮血管。這種血管收縮，雖然是一種自然的生存機制，但會減少血液流動和氧氣輸送到遠端組織。這個時候，我們的手指和腳趾自然會變冷，那是身體啟動補償機制來維護體內有足夠的核心溫度。

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手腳冰冷恐造成高血壓並影響認知

黃軒表示，這些自然變化的現象通常會涉及顫抖，周邊血管持續收縮，也會引起體內血壓升高，增加身體能量消耗，給心血管系統造成很大的壓力和負面影響。

2001年發表在歐洲應用生理學的國際期刊研究顯示，即使是輕微的手部冰冷，也會觸發顫抖，並提升高血壓，凸顯了寒冷四肢的隱藏生理負擔。同年發表在國際環境公共衛生研究的國際期刊研究發現，持續冰冷的四肢，會對健康的人的「情緒和認知表現」產生負面影響，引發對生理健康潛在影響的隱憂。

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失溫症狀有哪些？

研究人員發現，在那些意外失溫的病患，在他們未發生嚴重失溫的症狀（發抖、呼吸減慢、神智錯亂、疲勞、心律不整、休克、昏迷、死亡）之前，就已經開始有認知障礙的問題，包括注意力和工作處理速度下降、執行功能和記憶力減退跡象。

BMI低於正常值更要小心手腳冰冷危害

黃軒提醒，由寒冷天氣引發的周邊血管疾病，是一種「緩慢和漸進式」發生的血液循環障礙，導致小動脈和小靜脈持續收縮，在人的四肢表現出來就是持續冰冷、凍僵的感覺。這時候若沒有及時保暖冰冷的手腳，就會引發身體的負面影響。研究顯示，體重過低的人、BMI低於正常值者，更容易引發手腳冰冷凍傷。

7招避免四肢冰冷凍傷（按圖看清👇👇👇）

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在寒冷的天氣下，身體自然反應就是使周邊血管收縮，以保護體內的核心溫度，建議四肢保暖工作可以這樣做：

1. 選擇帶有羊毛或其他保暖材料的手套和襪子。

2. 外出時戴上帽子和圍巾，保護頭部和頸部，同時穿上防水鞋和衣服，以防止水分滲入感到寒冷。

3. 開車要確保車輛有足夠的暖氣。

4. 避免飲酒或吸煙，這些行為會導致血管收縮，使人更容易感覺寒冷而不自知。

5. 如果手指或腳趾感覺特別寒冷，可以使用手暖器或其他熱源，例如暖包等，來協助手腳加熱。

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6. 日常生活保持活動，因為定期的體力活動可以改善整體循環，並增強周邊血管的血液流動。即使只是短暫的活動，例如散步或上下樓梯，也能幫助保暖手腳。

7. 避免長時間暴露在寒冷中。在寒流侵襲期間，不要在外暴露，如果需要在寒冷的環境中待很長時間，務必定期返回室內，先讓四肢加熱暖和後再工作。

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