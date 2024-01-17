瘀青｜剛撞到瘀青不能揉？如何正確處理？4類營養快速擺脫瘀斑

當摔了一跤，身上腫一片瘀青，老一輩看到都說要揉一揉，瘀青可以揉嗎？有瘀青要熱敷還是冰敷？



以下醫師說明瘀青顏色的進程、瘀青多久會好，並教你快速消瘀青方法。

瘀青顏色順序是什麼？（點擊查看👇👇👇）

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瘀青怎麼來？瘀青顏色順序是？

家中若孩子不小心跌倒，出現瘀青時，不少家長第一個動作就是去揉一揉患部，對此，台灣兒科醫師傑登表示，剛撞到的瘀青不能揉，會愈揉愈大片！他說明，瘀青是皮下組織出血的一種表現，通常是受到鈍物撞撃後，皮膚表面雖然沒有破損，但皮膚下的血管因外力受壓破裂，導致血液流出淤積在皮膚下組織，形成常見的瘀斑，而且一般會有以下進程：

第1天／紅色

因為血液剛從破裂的血管流出，會呈現新鮮充氧血的鮮紅色。

第2～5天／藍紫色

淤積的血液含氧量下降，血紅素因此慢慢變成藍色，和紅色混在一起看起來就會呈現紫色。

第6天／淺綠色

因紅血球破裂後，產生的血紅素開始分解，先變成綠色的膽綠素，此時就會呈現綠色。

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第7天之後／淡黃色或咖啡色

血紅素繼續分解，幾乎都變成膽紅素後，就會呈現淡黃色或淺咖啡色，這時代表已經癒合的差不多，等到膽紅素代謝完成和清理受損細胞後，瘀斑就會完全消失。

瘀青的正確處理方式

- 在剛受傷24～48小時內

傑登說，首要目標就是止血，所以可以先採取冷冰敷，讓血管收縮減少出血，每次15～20分鐘休息一下，避免凍傷，然後一定要記得「不要揉」，這時去搓揉就會把破裂的血管搓開，可能造成更大的出血。

- 在48小時後

可以開始熱敷，促進血液循環，帶走修復組織的廢物，每次15～20分鐘休息一下，小心別燙傷。

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「4類營養」助你快速擺脫瘀斑

另外，傑登表示，也可以在瘀青受傷的這段時間，多攝取一些能加速傷口癒合的食物或營養，建議如下：

1. 維他命A、C：番石榴、南瓜、番茄以及各種深綠色蔬菜。

2. 維他命B雜：豆類、堅果、蛋黃、牛奶。

3. 鋅：蝦蟹貝類、瘦肉。

4. Omega-3：鯖魚、三文魚、堅果。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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