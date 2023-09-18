瘀青｜為什麼出現瘀青？到底冰敷還是熱敷紓緩？第一時間要這樣做

相信大家都有磕磕碰碰瘀青的經驗，不少人會去藥局買瘀青藥膏塗抹，但是你知道正確用法嗎？瘀青後的第一時間到底是冰敷還熱敷？



台灣食藥署特別在Facebook發文說明瘀青藥膏的成分，了解之後更容易理解，碰撞之後該怎麼處理瘀青才正確。

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為什麼會有瘀青？

瘀青怎麼形成？台灣食藥署在Facebook專頁「藥博士 正藥說」發文指出，瘀青是由於微血管破裂或是皮下出血，在皮下形成血塊，血塊經氧化而產生顏色的變化。另外，身體出現瘀青的原因有哪些？台灣食藥署解釋，容易出現瘀青的原因有很多，最常見就是外力造成，但也可能是血管周邊組織發生病變，或是凝血功能變差有關。

瘀青藥膏成分解密

一般人出現瘀青時，不少民眾會使用瘀青藥膏來緩解不適，瘀青藥膏的主要治療原理都是改善血液的循環、凝血功能以及抗發炎。常見用於瘀青藥膏的成分包含MPS及escin，詳細解釋如下：

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MPS

是市面上常聽到的藥膏成分，是一種作用類似肝素（抗凝血劑）的藥物，但是皮膚穿透度是肝素的50倍，主要用於治療鈍物創傷後血腫以及淺層靜脈炎。另外，用在抗發炎以及抗凝血的歷史也相當悠久。

Escin

是由七葉樹（Aesculus hippocastanum）種子中萃取的成分，是來自歐洲傳統草本醫學的藥物。經過研究後發現，藥理作用有抗凝血、抗水腫、抗發炎及強化血管張力的特性。可以恢復血管毛細管膜的滲透作用，因此在傳統醫學中廣泛用於腿部潰瘍、瘀青、關節炎、靜脈炎等等的治療。在台灣的適應症則有，改善慢性靜脈功能不全引起局部腫脹之輔助療法。

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瘀青要冰敷還熱敷？

碰撞後產生瘀青第一時間怎麼處理？台灣食藥署也提醒，如果是外力導致的瘀青，第一時間記得要先冰敷後再上藥膏，3天後才可以熱敷，幫助血管循環，如果有任何問題也可以諮詢身邊的社區藥店藥劑師。

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