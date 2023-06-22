失眠｜天氣太熱晚上睡不好？按4穴道助穩定心緒、DIY助眠枕頭

天氣太熱晚上翻來翻去就是睡不好，多數人誤以為要喝一大堆藥才能入睡。



其實只要到中藥行花幾個硬幣，抓這三種藥材，就能動手做出專屬自己的入眠枕，藉由聞藥材香味的方式，讓自己放鬆心情、達到入眠、安神功效。

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現代人失眠關鍵是壓力！ 4穴道助穩定心緒

想要靜下心來，建議4個能幫助心情沉靜下來的穴道，分別是

1. 神門穴：手腕橫紋，靠小指側的凹陷處。

2. 少海穴：手肘彎曲時形成的皺褶上，往內的凹陷處。

3. 內關穴：手腕橫紋中點往上3橫指寬處。

4. 膻中穴：人體前正中線與兩乳頭連線的中點。



每個人都有自己慣用的放鬆方式，比如遇到事情時先深呼吸兩次再去處理，或者肢體做些體操來鬆弛筋骨，或忙裡偷閒安排休閒活動放鬆自己，例如踏青郊遊，泡泡熱水澡，和家人朋友聊聊天說些笑話，以緩和日積月累的工作壓力。

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此外，飲食也可以幫助改善失眠的問題，像是綠豆、薏仁、蓮子等，具有安神的效果；若常常口苦、口臭，屬於肝火旺的體質，可以嘗試像是菊花、薄荷、魚腥草等，也能夠改善症狀，幫助你好睡覺。

DIY助眠枕頭，用「聞」的幫助入睡

夏天容易產生暑氣，造成人體出現濕、熱現象，再加上外來壓力，身體更常有悶悶、熱熱的情況，到夜晚就不容易入睡，夜晚沒睡好，隔天早上頭暈、頭痛、再加上小便不順暢、肚子脹脹的、大便不順等症狀就容易出現。

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很多人都誤以為中藥一定藥吃下去才有效果，其實可以藉由「聞」、或「洗」的兩種方式達到治療效果，像是自己製作中藥染布枕，將「薄荷」、「菊花」、「酸棗仁」這三種藥材，各取2錢，放入600cc的陶鍋中煮至沸騰後熄火，再悶15分鐘，接著拿一塊乾淨的棉布，放入煮好的藥材裡悶1小時候陰乾，鋪在枕頭上，晚上睡覺時就能經由聞藥，協助入眠。

- 薄荷：有涼涼的味道，可以解鬱、放鬆心情

- 菊花：有清肝火、安神功效

- 酸棗仁：也是安神入眠的藥方



將這三種藥材結合在一起，就有放鬆、入眠、安神之功效，是夏天入眠的好幫手。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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