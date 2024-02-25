睡眠窒息症｜打鼻鼾與肥胖有關？醫教3招3個月瘦6kg改善打呼情況

50歲男變胖10公斤，原本就有的打呼情況愈來愈嚴重，太太被吵到想分房睡了，他趕快求助睡眠治療。經過3個月飲食調整，成功減重6公斤，睡眠窒息症引起打呼的情況也變好了，而患者竟然容光煥發、變年輕了。台灣嘉義長庚醫院耳鼻喉部口腔咽喉科主任蔡明劭提醒，如果一直瘦不下來，同時也有打呼情況，一定要雙管齊下同時治療。



胖、咽喉胃酸逆流、睡眠窒息症像三角戀

蔡明劭每年新診治超過800名睡眠窒息症病患，他表示，臨床上發現，「肥胖、咽喉胃酸逆流、睡眠窒息症」猶如三角戀愛關係，有患者身材肥胖，時常覺得胸口灼熱，喉頭異物感，經診斷有睡眠窒息症，在治療睡眠窒息症後減肥成功，胃酸倒流竟也不藥而癒。

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上述的50歲男性本來就有打呼的情況，本來情況不算太嚴重，結果變胖10公斤後打呼聲音之大讓太太夜不成眠，逼著丈夫一定要去治療打呼。蔡明劭說，對於有睡眠窒息症引起打呼的病患，除部分需以手術治療以外，使用「正壓呼吸器」是可以立即停止打呼最有效的方法，但他發現患者變胖之後，腹部脂肪胖一圈，認為若再搭配減重效果更佳。

蔡明劭說，一般來說，有睡眠窒息症的患者如果能減掉5％～10%的體重，通常可明顯感到健康改善。國際權威的美國醫學期刊《JAMA》刊登的研究報告就指出， 體重若減輕10%，呼吸中止症指數可大幅降低26%。

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因此蔡明劭為病患安排3項減重的飲食和生活調整：

1. 採用哈佛健康餐盤飲食

餐盤上安排1/2為蔬果、1/4為豆魚蛋肉、1/4為全榖雜糧，攝取每公斤體重30c.c.的水或無糖飲料，例如50公斤喝1500c.c.，60公斤喝1800c.c.。

2. 改變烹調方式

避免高油、高糖、高鹽。

3. 把運動融入日常生活

如選擇爬樓梯、每天至少走6000步。

結果這位男性慢慢變瘦，3個月後就瘦了6公斤，不僅打呼情況大大改善，不再因為睡眠呼吸中止打呼，他不僅表示現在每天精神都很好，而且容光煥發變得很年輕，像是換了另一個人，這也是患者額外的收獲。

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睡眠不佳影響瘦素分泌 吃太多易變胖使打呼惡化

蔡明劭解釋，有睡眠窒息症的人睡眠品質不好，睡眠品質不好會干擾內分泌運作，尤其是瘦素大量減少，使人增加對甜食、高熱量垃圾食物的渴望，讓人不知不覺攝取過多熱量而變胖。加上睡眠窒息症患者因打呼而缺氧，在夜間難以獲得充分休息，白天又因精神不好，活動量變少以致基礎代謝率下降，形成「熱量高攝取、低消耗」的惡性循環，「睡不好導致肥胖，肥胖又進一步惡化睡眠品質」。

打呼分貝如公車壓境 恐令枕邊人崩潰

此外，變胖後腹部脂肪和內臟脂肪增加，會增加腹內壓力，並擠壓胸腔呼吸的空間。若睡夢中因呼吸道阻塞，在用力吸氣時會形成呼吸道負壓。此時呼吸中止情形惡化，一再地重新獲得呼吸時的呼聲大作，打呼聲的分貝從手機鈴聲的60分貝到如同公車經過般的80分貝，常讓枕邊人難以忍受。

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而且打呼的人經常同時也有胃酸倒流。蔡明劭形容，腹部脂肪和內臟脂肪變厚的人打呼時，就有如抽水馬達將胃酸吸入咽喉，造成咳嗽、異物感，咳嗆。 臨床上睡眠窒息症病人約有45%併有咽喉胃酸逆流，有不少病人胃酸倒流治療成效不佳，經常就是睡眠窒息症導致咽喉胃酸倒流作祟。

台灣科林睡得美睡眠技師洪曉菁表示，年後許多人因被親友觀察到有打呼、坐在電視機前打瞌睡的狀況前來進行睡眠檢測、就醫診斷出睡眠窒息症，且多數患者都有肥胖問題，也在此呼籲民眾平日維持良好飲食習慣、維持適當體重。

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