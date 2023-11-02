睡眠窒息症｜充足睡眠卻常嗜睡要小心！鼻鼾大小聲與嚴重程度無關

除了否有充足睡眠之外，是否有良好的睡眠品質，也會影響隔天精神重要觀念，像是常見睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）者，因為睡年呼吸中止而導致身體的缺氧與睡眠中斷，不連續性的非恢復性睡眠，即使有足夠長度的睡眠時間，也容易導致白天精神不濟。



睡到充足時間仍很累！異常嗜睡要警覺

睡眠窒息症越來越被廣為民眾所知，常見所指的是睡眠的過程中因為呼吸道的阻塞，造成間歇性的呼吸停止或者呼吸異常。如果透過睡眠多項生理檢查發現，睡眠中每小時發生五次以上的呼吸停止，且伴隨有相關的症狀，儘管無症狀，卻每小時有超過十五次的呼吸停止，這樣將被診斷為睡眠窒息症。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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阻塞性睡眠窒息症的相關症狀之中，最常會被大家聯想到的就是「打呼」，台灣聯安診所家醫科陳采汎醫師強調：「打呼聲音的大小，其實與睡眠窒息症的嚴重程度未必有關！」

臨床上，陳采汎也遇到過民眾被同睡者抱怨打呼聲嚴重，但經過檢測之後卻並沒有發現睡眠呼吸中斷或者因此缺氧的狀況，民眾千萬不要只依賴打呼聲量的大小來判斷，也需要同時留意，是否有在睡眠中發生因嗆到或者困難呼吸感而醒來。

除了觀察呼吸是不是有中止之外，另外一個重要的觀察種點在於「白天是否有異常嗜睡」，雖然人人上班、上課一整天都會疲累，陳采汎提醒：「但如果有完整的睡眠時間，在日常生活的靜態活動中卻依然都會有疲累到睡著的狀況，比如看電視、坐著閱讀會不小心睡著，開車或乘車過程中，車子只要停下來幾分鐘也會進入睡眠，異常嗜睡的狀況時一定要警覺。」

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睡眠窒息症增加心血管疾病風險

睡眠窒息症除了會造成白天嗜睡，注意力、記憶、與認知能力下降，進而增加駕駛的交通意外發生率，同時對心血管疾病的健康也有不小的影響。睡眠呼吸中止會增加高血壓、心肌梗塞、心律不整、中風等風險，也會增加胰島素阻抗與糖尿病的發生機率。

千萬別輕忽睡眠窒息症，若為以下族群，可以留意是否有睡眠呼吸中止的相關症狀，並及早檢測是否患有睡眠窒息症的問題：

1. 男性、停經後女性：根據研究，男性睡眠窒息症者較女性多，但女性若停經後，風險會較以往來的高。

2. 肥胖者：每增加百分之十的體重，睡眠窒息症風險會增加6倍。

3. 顱面與上呼吸道結構異常：如下巴後縮、扁桃腺阻塞、增殖腺肥大等等，容易在躺下來睡覺時，造成呼吸道的阻塞而引起呼吸中止。



過往為了診斷睡眠窒息症，必須到醫院睡眠中心接受睡眠多項生理檢查。現今也有不少居家睡眠檢測可攜帶回家，透過貼附於胸口的偵測器，在熟悉、自在的居家環境中進行睡眠相關指數的篩測。

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陳采汎先前遇過一名約30歲左右的患者，本以為自己的疲勞只是因為工作壓力大，然而因為伴侶擔心夜間打呼情況嚴重，因此在建議下決定進行居家睡眠檢測。後來一檢測，才發現該客戶每小時會發生20幾次的呼吸中斷狀況，還好及早接受治療，避免身體長期暴露缺氧風險而不自知。

睡眠與健康息息相關，更對日常生活影響頗大，甚至情緒波動、記憶與認知功能也會受到影響，因此千萬別以為只要睡眠時間充足就代表有良好睡眠，更重要的是關注睡眠的「品質」。唯有良好的睡眠品質加上充足的睡眠時間，才能睡飽飽精神好，擁有活力十足的健康生活。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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