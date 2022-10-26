睡眠窒息症｜打鼻鼾是呼吸道堵塞徵兆？盤點睡眠窒息症8大危險性

睡眠窒息症是指睡眠過程中，出現周期且重複地發生上呼吸道（包含鼻咽、咽喉部位）阻塞，使呼吸間歇或中斷，產生間歇性低血氧，並於停止呼吸一段時間後，突然短暫塞住或倒吸一口氣，易導致睡眠時出現明顯的打鼾（打呼）。



嚴重甚至會造成呼吸道完全堵塞而窒息，影響患者與枕邊人的睡眠品質。

睡眠窒息症有危險性嗎？（按圖👇👇👇）

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睡眠窒息症的成因

大多數人是因為肥胖造成呼吸道狹窄，或是呼吸道內的肌肉張力不足而容易塌陷。臨床上也有些患者是因為扁桃腺過大，造成氣道狹小而出現睡眠窒息症。

睡眠窒息症的類型

睡眠窒息症可分為阻塞型、中樞型和混合型3種，其中以阻塞型最為常見：

1. 阻塞型

因為咽喉部位的軟組織阻塞呼吸道，使得上呼吸道變得狹窄或完全阻塞，進而引發打呼聲與呼吸中止。約有9成患者屬於阻塞型睡眠窒息症。

2. 中樞型

神經系統出現問題，使呼吸肌肉缺少大腦來訊息，無法正確完成呼吸運動，因而導致呼吸停止。通常會出現在腦部受到中風、創傷或其他腦神經問題的患者身上。

3. 混合型

阻塞型和中樞型睡眠窒息症的狀況都出現。

▼面上有3個特徵也較易患有睡眠窒息症（按圖👇👇👇）

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睡眠窒息症的好發族群

睡眠窒息症好發於男性、40歲以上、頸圍過大、肥胖族群、停經後女性、高血壓，或是上呼吸道結構異常者（包含鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻瘜肉、懸壅垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大等）。有抽煙、酗酒、大量使用安眠藥或鎮定劑者也可能是好發族群，臨床曾有服用威而鋼而引發睡眠窒息症的案例。

睡眠窒息症的常見症狀

罹患睡眠窒息症，不僅影響晚上睡眠，白天也可能連帶受影響，若有以下症狀，都可能與睡眠窒息症有關連，建議進一步就醫診治：

白天：慢性疲勞、精神不濟、感到頭痛、嗜睡、注意力不集中、耳鳴。

夜間：失眠或淺眠、多夢、不正常打鼾、睡眠中斷、頻尿、睡不飽。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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睡眠窒息症有危險性嗎？

睡眠窒息症的症狀會因個人體型、年紀、性別等，有輕重不同程度差異，若長期忽視問題，可能增加心血管疾病的風險，如高血壓、冠心症、心律不整、鬱血性心衰竭、心肌梗塞、腦中風等，嚴重甚至會猝死，不可不慎。其危險性有以下幾種：

1. 白天嗜睡，造成注意力無法長時間集中，因而工作效率低弱，並且會在開車時打瞌睡而造成車禍意外，甚至死亡。

2. 於睡眠時發生心絞痛、心肌梗塞或腦中風，甚至可能發生睡覺中猝死。

3. 年紀輕輕就發生肥胖、糖尿病、高血壓、心律不整或心臟衰竭。

4. 突然或加速記憶力減退，也可能與提早發生的失智症有關。

5. 人格特質的改變（如焦慮、失眠、脾氣暴躁、躁動不安等），甚至罹患抑鬱症或失眠症。

6. 性慾降低因而產生性功能障礙。

7. 夜間頻尿。

8. 夜間有不正常之肢體活動，如夢遊、夢囈及夢魘。



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