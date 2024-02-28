肉瘤｜褲子變緊肚變大竟是小腸長腫瘤？這一情況出現不是真肥胖

你知道嗎？你的肥胖可能不是真的胖，而是身體某部位出問題。一名男子因褲子變緊，隔1、2個月就不能穿，就醫發現小腸有一顆胃腸間質性肉瘤，且重達18公斤！醫師提醒，有些疾病會造成肥胖，必須針對病因治療才能有效減重。



剛買的褲子很快變緊 肚子硬不是真的胖

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在Facebook分享案例，有一位90幾公斤的男性，由女兒帶來看診。女兒覺得父親的肚子很大，平常也都會陪他去買衣服，但才隔1、2個月而已，父親好像又變胖，剛買的褲子穿沒多久又變緊，覺得不太對勁所以帶父親就醫檢查。

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陳榮堅幫患者觸診時，發現他的肚子非常硬，看起來比較不像是胖的問題，而是腹部裡有長東西。進一步安排電腦斷層檢查，發現整個腹腔有一半是瘤體。手術發現是小腸有「胃腸間質性肉瘤」，切除後拿去秤，竟重達18公斤。

胃腸間質性肉瘤症狀不明顯易忽略

陳榮堅表示，「胃腸間質性肉瘤」不像癌症會塞住管腔，因此罹患這種腫瘤，即使很大，食物仍能順利通過，不覺得有特別的症狀，因此容易被忽略。該名患者術後一周，體重就掉到70幾公斤。

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甲狀腺低下導致肥胖 妥善治療免冤枉刀

陳榮堅提醒，有些肥胖可能有病因，只要妥善治療，不一定要做減重手術才能瘦。他曾收治一位30歲女性，因為準備結婚，在一年內胖了15公斤，為了減重嘗試各種偏方。檢查發現她只是單純的甲狀腺低下，因為沒有得到診斷及適當的藥物治療，才導致肥胖。最後用了甲狀腺的補充治療後，她很快就瘦了12公斤，不需要開冤枉的刀。

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