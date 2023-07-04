放屁｜長時間沒有放屁恐生腫瘤？3種嚴重後果伴隨這些症狀要小心

放屁是人體正常生理現象，但若不放屁會有什麼後果？



台灣胸腔暨重症醫學科醫師黃軒日前在Facebook粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文表示，有位女性患者長達1個星期沒放屁，因而到門診求助。他說明，正常人每天平均放屁5到15次，若數天或數週沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，嚴重恐是腸道受腫瘤阻塞的狀況。

放屁的3大原因（按圖看清👇👇👇）

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正常人的放屁數與放屁量

- 放屁次數：

正常成年人每天平均放屁的次數約在5到15次之間。然而，每個人的放屁次數可能會有所不同，且會受到飲食中的嗆氣食物、消化系統狀態和其他個體因素的影響。

- 放屁量：

正常情況下，單次放屁的氣體量通常是很少的，大約在10到200毫升之間。然而，氣體的量會受到個體差異和飲食因素的影響。

不放屁恐有什麼後果？（按圖看清👇👇👇）

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如果民眾意識到自己在相當長的時間內，例如數天或數週沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，那麼可能有下述疾病或情況：

1. 腸道阻塞：

腸道阻塞是指腸道內部或外部的障礙物，當然也包括了腫瘤，阻止食物和氣體的正常通過。這可能導致腸胃脹氣、腹痛、嘔吐和其他消化不良症狀。如果長期沒有放屁並出現這些症狀，應該立即就醫。

2. 腸道發炎：

某些腸道發炎症疾病，如克隆氏病和潰瘍性結腸炎，可能導致腸道內的發炎和壁厚化，影響腸道運動和氣體排出。這可能導致腸胃不適、便秘、腹脹和減少放屁的情況。

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3. 腸道運動失調：

腸道運動失調可能導致腸道運動過快或過緩，影響氣體的正常排出。這可能與慢性便秘、腹脹和減少放屁有關。

黃軒提醒，如果長期沒有放屁並出現肚子痛、腹脹、噁心，嘔吐、消化不良，體重下降、一直便秘、血便、黑便等相關症狀，建議及早就醫，以做出詳細的評估、診斷和做出必要的治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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