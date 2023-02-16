護膚｜腸胃健康竟會影響皮膚狀態？6秘訣從腸胃道解決皮膚問題

如果皮膚有問題，更應該先釐清腸道是否有出狀況。醫師提醒，腸道與皮膚間有特殊著「皮腸軸」連結，一但腸道健康出現問題，皮膚也容易變得敏感不適。



6訣竅教你從「腸」開始，處理皮膚問題。

6秘訣教你從「腸道」處理皮膚（按圖👇👇👇）

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皮膚病灶患者 常有腸胃問題

台灣家庭醫學科醫師李思賢指出，皮膚常見的疾病，如濕疹、蕁麻疹、乾癬都和免疫力有緊密的連結。而人體中有80％的免疫細胞都位於腸道，因此處理腸道便能治好肌膚也變得非常合理。從研究得知，一旦腸道健康出現問題（像是腸內菌不平衡），皮膚就容易變得過敏，表現出敏感、長痘痘、發紅甚至衰老的跡象。

醫師在進行腸道病症問診時，常會提出一些問題如排便頻率、排泄物的形狀、排泄物的沉浮、進食後是否有脹氣、打嗝、疼痛等症狀、體重的變化、現階段使用的藥物，且在診斷過程中也常會發現，有皮膚病灶的患者常在腸胃道上出問題的機率非常高。

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6訣竅教你從「腸道」處理皮膚

李思賢建議民眾想從腸道去改善皮膚問題時，可用以下6個方法來改善：

1. 多食用高纖維食物（包含水溶性纖維和非水溶性纖維）。

2. 多攝取益生菌或是發酵食物（如泡菜、酸菜、康普茶、克菲爾）。

3. 改善睡眠狀況。

4. 調適壓力（壓力是造成腸漏症的原因之一）。

5. 補充維他命D、鋅、槲皮素、麩醯胺酸。

6. 多吃含黏液性的食物（如山藥、秋葵、皇宮菜）。



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容易脹氣、打嗝 不宜補充益生菌

李思賢提醒，上述有一個狀況是例外的，就是很常脹氣且容易打嗝，這可能代表你的腸內菌太多了，這時就不適合補充益生菌和纖維，要做的應該是戒掉加工食品和甜食，或是利用間歇性斷食甚至是尋求專業醫師幫助使用抗生素，使腸道恢復健康。

因此比起花大把的鈔票買保養品，民眾更應該投資自己的腸道，雖然這個改變可能需要2至3個月才會有肉眼可察覺的進展，但是長遠看下來，不僅能省錢，還能同時兼顧身體健康，可謂十分划算。

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