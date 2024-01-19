老化衰老｜上了年紀睡眠一定變少？一文破解7大退化迷思健康變老

人體隨著年齡不斷上升，會開始漸漸感覺到體力大不從前？



甚至很多人都認為衰老是無可避免的，所以「身體變差」是應該的，專家指出常見的7大老化迷思，你可能會心態消極，錯失保持健康的可能性！

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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根據世界衛生組織指出，想要延緩老化，可以增加身體活動、改善飲食，就能有效解決不少老年問題，例如體力量下降、體脂增加、高血壓和骨密度降低等。但也有研究指出，預設自己身體差的預期心理，反而真的會讓體質惡化得更快！

迷思 1. 身體惡化是不可避免的

隨著年齡增長，人們普遍認為身體狀況勢必會惡化，但惡化跟老化是不一樣的心態。一項研究顯示，對衰老抱有低期望的人，在心態和行為上會加速健康的破壞，例如也比較不願意尋求醫療或改變生活習慣。

這些負面消極者，會比正向樂活的老人，還要短了7. 5年的壽命，反之如抱持正面積極的心態，有助於做出更好的生活習慣與健康，壽命反而可以更長壽快樂。

迷思 2. 老年人不宜運動

很多人以為「老年人體力不好，不用運動」或者「因為擔心跌倒，所以減少運動。」這些其實是錯誤的迷思，適當的運動，可以保持身心活躍、增強肌肉力量、減少脂肪，並改善心理健康。

研究人員就曾經對142名60-80歲的成年人進行了為期42周的舉重訓練，加強「動態肌肉力量、肌肉大小和功能能力」，結果發現除了延緩失能外，定期運動還能防止阿茲海默症風險。

但當然也有某些與年齡相關的疾病（例如骨質疏鬆症）的人應避免高強度運動，但絕大多數老年人可以找到和緩的運動，例如打太極、健走、槌球等，並找到屬於適合自己的運動型態。

迷思 3. 老年人需要更少睡眠

年齡與睡眠需求之間的關係並非跟年齡有絕對關係，由於老年人的睡眠可能受到多種因素的影響，包括晝夜節律的紊亂、健康狀況和藥物使用，所以可能會有淺眠、難以入睡、睡眠時間短的情況。

例如骨關節炎、骨質疏鬆症、慢性阻塞性肺病（COPD）和心臟衰竭等疾病，或者服用β受體阻斷劑、支氣管擴張劑、皮質類固醇、減充血劑和利尿劑，也會干擾睡眠。

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但即使如此並非每個人都需要更少的睡眠，根據CDC建議，61至64歲的人每晚需要7至9小時的睡眠，而65歲以上者每晚需要7至8小時，如果睡眠不足則會產生抑鬱、困惑、緊張、憤怒、疲勞和煩躁。

迷思 4. 女性才會骨質疏鬆症

根據醫學研究，骨質疏鬆症在女性中更為常見，但並非僅限於女性。好比男性和不同年齡段的人也可能罹患骨鬆，記得要保持適當的營養、鈣和維他命D攝取，以及定期運動，對於預防骨質疏鬆症至關重要。

根據國際骨質疏鬆症基金會估計，在全球範圍內，大約三分之一的 50 歲以上女性患有骨質疏鬆症，但仍有三分之二人沒有骨鬆，另外還有大約五分之一的男性，也會經歷與骨質疏鬆症等骨折。

迷思 5. 年紀愈大就有失智症

年齡增長並不必然導致認知能力下降，且失智症並非老年人專屬！根據研究，定期維持身體活動、管理心血管等高風險因素、懂得健康飲食和終身學習，都被多項研究證明，可降低認知能力下降風險有益。

世界衛生組織表示，全球60歲以上人口患有失智症者約5-8% ，根據阿茲海默症協會評估，只要能控管好糖尿病、肥胖、吸煙和高血壓，就可以減少認知能力下降的風險。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

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迷思 6. 老了才來戒煙沒有用

很多抽煙的人都把這句話當成是拒絕戒煙的藉口，認為自己老了戒煙沒有用，但其實這是錯誤的。英國國民保健署NHS明確解釋，「無論你吸煙多久，無論你每天吸多少支煙，一旦戒煙，健康就會開始改善。」

如果能成功戒煙，過去吸煙時帶來的危害還是能夠得到相當程度的恢復，而且效果在當你停止吸煙後的20分鐘起就會出現，而且是停止吸煙愈久，效果就更明顯與正面。

迷思 7.老了不用享受性生活

不少人認為上了年紀，性生活已經大不如前，甚至覺得老了就不要想著要「性事」。然而人體確實隨著年齡的增長，勃起功能障礙（ED）和陰道乾燥的風險會增加，但對大多數人來說，這些問題都可以克服。

雖然老年人的性生活不在像年輕這麼快速和猛烈，性慾也不再像年輕高漲，但只要諮詢泌尿科診所、使用荷爾蒙藥物、威而鋼等壯陽藥，或者使用潤滑劑，可以幫助勃起或享受更好的性愛跟良好的心清。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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