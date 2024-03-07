肚痛丨女童患異食癖狂吃頭髮！腹痛、便秘半年檢查才發現原因

台灣12歲女童因長期上腹疼痛、噁心想吐及便秘，至台灣花蓮慈濟醫院做電腦斷層檢查，竟發現在胃部、十二指腸及小腸中卡著大量食物殘渣，且這些殘渣被許多頭髮串在起來，難以自然排出，堆積太久已經形成「糞石」。



台灣兒童外科楊筱惠醫師利用腹腔鏡微創手術將糞石掏出，她指出，林小妹（化名）吞吃頭髮的行為屬於「異食癖」，因此兒科團隊為她安排精神科醫師與藝術治療師的介入，目前林小妹已不再出現不適症狀，也戒掉了異食行為。

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半年前林小妹開始出現腹痛情形，且發生頻率愈來愈高，父母曾帶她至其他醫院檢查，卻都沒有發現異常。楊筱惠表示，一般在X光或超聲波影像上看到的陰影，會被認為是正在消化中的食物，而林小妹此次至台灣花蓮慈院就醫，X光顯示食物累積已使十二指腸不正常地脹大，因此才進一步安排電腦斷層，找到腹痛原因。

藉由電腦斷層影像，楊筱惠觀察到在胃部和十二指腸中各有一大塊食物殘渣，小腸中則有二小塊，便很快地安排林小妹做腹腔鏡微創手術，將卡在腹中的糞石掏出。手術中，楊醫師意外發現食物殘渣中竟摻雜許多頭髮，髮絲和食物相互糾纏打結，把一塊塊糞石串在一起，甚至在小腸中形成類似腸套疊的效果，將糞石全部取出後還可看見完整的、未經咀嚼的金針菇，顯示林小妹不僅有異食癖，咀嚼習慣也較不好，會囫圇吞嚥食物。

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林爸爸說，在林小妹三歲左右就發現她有吃頭髮或橡皮筋的情形，卻沒想到經年累月下來竟影響到孩子的健康。「治病要治標，還要治本。」解決了長期腹痛的病因，兒科團隊即照會精神科醫師，並安排台灣瑞信兒童醫療基金會合作常駐院內的藝術治療師介入治療，讓林小妹了解「吃頭髮」是造她腹痛甚至須手術治療的主因，幫助她改掉這個習慣，父母親也加強在活中督促女兒。

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楊筱惠指出，除了頭髮或橡皮筋等較細小的東西，一般孩童誤食異物，可能會卡在食道跟氣管銜接的狹窄處、胃和十二指腸之間的幽門、小腸與大腸之間的迴盲瓣；若異物仍在食道中，醫療團隊會利用胃鏡取出，但如果已進入胃部，則靜待一、二日觀察是否能順利排到小腸。楊醫師呼籲，若家長發現孩子有異食的傾向，除了制止他的行為，也需關心孩子的心理狀況，必要時尋求專業醫療的協助，幫助孩子早日恢復健康。

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