深圳圖書館參觀最新「自動巨型地下書庫」每週限40人｜附預約詳情

前不久，深圳圖書館北館正式開放了！它與深圳美術館（新館）比鄰而居，坐落於深圳的龍華紅山，地鐵直達。這意味着深圳人與閲讀、藝術的距離更近一步，而且這座新館空間更大、座位更多，也更「智慧」。



在這座以「科技」為主的圖書館，還隱藏着酷似《流浪地球2》中「太空電梯」的巨型地下書庫。

巨型地下書庫工業風與科幻感並存，每週僅有40人能現場參觀！👇👇👇

+ 4

「太空電梯」地下書庫 每週僅限40人

你可能或多或少有聽説過，深圳圖書館北館地下的巨大立體書庫，全自動運行、極具科幻感。有人稱為「太空電梯」，也有人覺得像是「魔法藏書閣」。

作為北館最大亮點之一，雖名聲在外，還被新華社報道過，但能親眼所見的人少之又少。畢竟只有週末才能參觀，而且每天就2場，每次僅有10人。

我們去了兩次，終於搶到參觀名額，才得以在現場親自一睹它的「真貌」。

參觀當天，跟隨着講解員抵達負3層，通過兩扇安全門後，這個18米高的龐然大物便赫然出現在眼前。仔細觀察，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，裏面裝載着各式各樣的書籍。

很難想象這樣的大型書庫，在北館的地下一共有5個，總面積接近7個籃球場大小，可容納實體書籍超400萬冊。

不愧是大深圳，連新圖書館都整得這麼牛！還藏得夠深！

每當有讀者在地面下達借閲訂單，眼前的自動堆垛機便開始在鋼架間穿梭，據説其最高時速可達180公里，趕超綠皮火車……

當機械臂飛奔取書的那一刻，工業風與科幻感更是瞬間拉滿，怪不得有人形容這是《流浪地球2》中「太空電梯」。

「這麼賽博朋克的設備，竟然是用來分揀紙質書。」

「連書，都有自己的電梯了。」

「這就是書中自有鋼筋屋吧？」



地下區域除了全自動立體書庫，還有書籍分揀系統、垂直調閲等智能系統。系統會根據訂單自動從立體書庫調取書箱至工作站，由工作人員出庫登記後裝入軌道小車，通過垂直軌道自動送往指定樓層。

在館內預借的話，最快是10分鐘即可送到，就「大海撈書」而言，這效率很快！

這些智能設備在參觀過程中都能親眼所見，具體的預約方式如下：

在「深圳圖書館」微信公眾號，進入「發現預約中心 —— 活動預約」，找到書海探底活動進行預約。



目前書海探底活動只有在週末才有，預約時間在週五早上10點以及週六早上10點，建議睇錶準時預約。

書海探底預約成功後，記得要預約進圖書館。

深圳最大「閲讀聖地」 第2個市級圖書館

深圳圖書館北館不僅是地下區域深藏不露，外觀更是讓人眼前一亮。作為深圳的第2個市級圖書館，它與深圳美術館（新館）一同作為深圳「新時代文化地標」，由KSP尤根恩格爾建築事務所與築博設計事務所共同設計。

遠遠望去，深圳圖書館北館外觀大氣而優雅，白色的石質幕牆在日光下如同燦燦發光的巨型寶石。👇👇👇

+ 9

既然是市級圖書館，其內部格局自然稱得上是獨具特色。

走進北館入口，寬闊的館內大堂、抬頭即可看到天花板，視野範圍凸出一個廣。若是站在5樓俯視，回字形退台式的設計，頗有種「城市客廳」的既視感。

據説北館的建築面積約有7.2萬平方米，比深圳圖書館的中心館大了約1.2萬平方米，堪稱深圳最大圖書館。

在北館內，最搶眼的無疑是這數米高的書牆，以紙質書填充，從一樓到五樓都有。對於熱愛實體書的人來説，身處其中會有種來到知識殿堂的氛圍。

（深圳微時光授權使用）

只不過，好看歸好看，也是真的很好拍，論及實用性可能爭議不少。

畢竟這6米高的書牆，拿書本就不易，找書更是困難。（PS：書牆6層以下的文獻可以外借，但6層以上需要找工作人員幫忙取下來。）

北館的造型被不少人調侃像是「塑料盒」，但是説實話，這裏的閲讀體驗不比中心館差。

得益於橫平豎直的設計和排布，北館的空間利用率比中心館高上不少。兩個館目前同樣是近2000個座位，中心館很擁擠，北館反而寬闊不少，而且還有很大的改善空間。

此外，在「一年有200天夏季」的深圳，打傘看書、擦防曬看書早已是中心館的老梗；相比之下，北館的外立面的石質幕牆既能隔熱也不影響採光。

曾經的龍華人要在大清早擠着4號線、前去中心館排隊搶座位，如今新圖書館不僅空間大、座位多，而且北館的每個桌子上都有插座。

對於龍華人來説，新館都開在家樓下了，那還用選嗎？

走進新圖書館 更多不一樣的體驗

相比起試運營期間僅有1層樓開放，如今正式開放的深圳圖書館北館自然是有更好的體驗。

明亮的閲讀空間、舒適的座椅、以及更多的座位能滿足愛讀書的深圳人，不同功能的區域也適合不同的讀者。

雖然有的地方還沒完全到位，例如4樓互聯網區的電腦還沒到、部分區域的書本分類也有待優化，但也並不妨礙它成為龍華人、深圳人心目中的「新閲讀聖地」。

少兒服務區

因為目前成人館主要為12歲以上人士開通，12歲以下可預約前往位於圖書館南面的少兒服務區。

這裏劃分為少兒互動展廊、嬰幼兒館（3 歲以下）、兒童館（3~8歲）、少年館（6~12歲）、小劇場和創客工坊等功能區域。

（深圳微時光授權使用）

（深圳微時光授權使用）

深圳「圖書館之城」20週年專題展

該展覽位於圖書館5樓，有着全城主要市圖書館和區圖書館珍貴的照片、出版物和各類文創實物。

它詮釋深圳「圖書館之城」二十年來與市民之間的雙向奔赴，個人感覺非常值得來看看，以此見證深圳「圖書館之城」事業發展的脈搏。

（深圳微時光授權使用）

（深圳微時光授權使用）

「書香長廊」原版外文圖書主題書牆

主題書牆位於深圳圖書館北館一樓大廳扶手電梯兩側，配置原版外文圖書2萬冊，以經濟、歷史、地理、藝術類圖書為主。

（深圳微時光授權使用）

數字孿生實驗室

除了預約參觀地下書庫外，可以去數字孿生實驗室體驗內設VR頭盔與交互式大屏，在虛擬現實技術中漫遊北館場館與智慧書庫。

（深圳微時光授權使用）

（深圳微時光授權使用）

更細心的區域

北館在功能區劃分上更加細緻貼心，除了悦讀大廳、上書房、多功能學習室、特藏展廳、討論室等交互式學習空間外，館內每一層都設有愛心閲覽區，裏面包括了銀髮閲讀區和視障服務區等，最大程度保障不同的讀者權益。

（深圳微時光授權使用）

（深圳微時光授權使用）

（深圳微時光授權使用）

深圳有很多頭銜，千園之城、設計之都、打工人之城……其中最不能忽視的是，深圳也是一座圖書館之城。

把圖書館建到家門口，讓它成為家門口的一盞燈光，更是深圳人的浪漫願望。

希望深圳圖書館北館，是其中最温柔、最恆久的一盞燈光。

（深圳微時光授權使用）

預約指引

在「深圳圖書館」微信公眾號，進入「發現 —— 預約中心 —— 入館預約」，每天早上十點放號。

深圳圖書館北館

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行約200米



【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】