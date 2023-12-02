深圳坪山「小西湖」大山陂主題公園　打卡落羽杉單車散步皆適宜

大山陂主題公園，是深圳坪山人私藏的寶藏公園也，被稱作是深圳版的「小西湖」。

漫遊山野之間，盡情享受自然。



大山陂主題公園 坪山小眾徒步路線

最近的天氣，終於入秋成功。

沒有夏日炎炎，火辣辣的太陽，涼爽的風，明媚温柔的陽光，很適合户外活動。今天也要給大家推薦一個深圳坪山人的私藏，夏日是避暑勝地，最近的天氣來秋遊也最好不過。

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它就是「坪山大山陂主題公園」，藏在深圳地鐵14號線錦龍站附近，位於馬巒山山腳下。這處隱秘森林，還有一條山水環繞的環湖綠道，全長約7公里，可以踩單車、跑步、散步，名氣不大，卻是運動愛好者的心水之地。

綠意盎然，超治癒的「森林氧吧」

公園依大山陂水庫而建，保留了原生態的植被和景觀，抬眼望去滿是葱蘢綠意，不得不説這綠油油的一片，對眼睛甚是友好。

整個園區裏樹木肆意生長，空氣乾淨清新。晴天的時候，陽光灑落，形成的樹影斑駁透過細縫閃爍，更是唯美；陰天之時，這裏更像是一個「森系秘境」。深圳現在這個帶有一絲絲秋意的天氣，少了夏日火熱毒辣的太陽，漫步其中，無比舒適。

單車散步，穿梭綠林之間

藏在公園裏的大山陂環湖綠道，是在深圳這麼多綠道中，絕對算得上新手友好型。

整條綠道是藍、灰兩種顏色，分為騎行道和徒步道，坡度和緩，兩側的植被茂密遮天，把烈日都抵擋住，一路追風，實在清涼。

山水環繞，互為景色

繞着整條綠道漫步，和朋友一路閒聊晃悠悠，看山水風光，看城市、森林、古塔倒映在湖中，山水環繞，相互映襯，皆是風景。

哪怕天氣不算太美好，當風吹拂過湖面，當鳥兒飛起，朦朧之中卻別有一番風味，是有「西湖」的影子了。

秋日散步指南 一路慢悠悠

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1. 泰和塔

從北入口處一路慢悠悠，最先看到的第一個打卡點就是——泰和塔。

這座被綠林環繞的古塔，佇立至今已經有10+年的時間，一直都像是嶄新的模樣。高聳的泰和塔，與茂密的樹林相互映襯，顯得格外平靜。目前古塔內不對外開放，若是徒步累了，不妨在塔外寬敞的圍廊平台暫時歇腳，順帶感受一下來自古塔的端莊。

2. 落羽杉

在這裏，也能欣賞到深圳秋日美景代表之一的落羽杉。十一二月的深圳天氣微微轉涼，湖畔的落羽杉也慢慢蒙上了秋天的色彩，倒映湖中。

現在的落羽杉還未到最紅火明豔的時候，不過眼前僅是一絲絲山水相依的秋日景象，也讓每一位踏足這裏的人心生舒暢，滿心期待下一次見面。

3. 湖心亭

沿着主路步行一小會兒，根據指示牌，就能發現位於水庫中央半島的湖心亭。

仍是被蒼翠林海環抱的湖心亭，和不遠處的泰和塔相呼應。這座涼亭共有兩層，之間由旋轉樓梯銜接。想要將湖景綠意盡收眼底，最好移步二層來觀賞美景。

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4. 大山陂水庫

大山陂水庫，也是值得一來的點位。碧湖青山，水庫的觀景平台也是觀賞湖景的最佳視角，在悠閒的週末，看看候鳥飛翔，望望藍天碧水，就足夠令人心曠神怡。

5. 天巒湖荔枝公園

毗鄰着大山陂公園的另一座公園，名為天巒湖荔枝公園。兩座公園之間的道路，大多有着綠蔭覆蓋。騎着車穿越這裏，感受舒爽的秋風，也很愜意。

秋遊正當時 還有這些好玩的地方

遊玩大山陂主題公園，若有多餘空閒時間的話，可以逛逛附近的打卡點，馬巒山郊野公園和坪山雕塑藝術創意園，距離不遠，也是坪山小有名氣的遊玩好去處。

馬巒山郊野公園，溯溪看瀑布

從大山陂主題公園南入口處，可以通向馬巒山。

馬巒山又被稱作深圳「小九寨溝」，它羣山綿延，綠蔭環繞，是巨大的天然氧吧；不僅有深圳最大的瀑布群，還有溪流湖泊。大家夏天都喜歡來這裏避暑乘涼，溯溪抓小魚；秋天微風不燥的時候，來爬山也是再適合不過。

坪山雕塑藝術創意園，休閒放鬆

從馬巒山郊野公園回來，或者在大山陂主題公園北入口處，正好可以到雕塑藝術創意園裏歇歇腳。這是一個集合了雕塑、油畫、書法等藝術門類創意園區。

當然，園區裏可不止藝術，還藏着一家叫兮Fan的森林麵包屋。爬山累了，徒步累了正好可以來這裏充充電。

最近有點「秋天」的味道了，趁着陽光甚好，出門玩吧～

大山陂主題公園

地址：深圳坪山區體育三路與坪山大山陂綠道交叉口西北80米

交通：

1. 北入口路線：深圳地鐵14號線錦龍站B出口；自駕停車可導航至坪山體育中心／大山陂主題公園

2. 南入口路線：公交車M479路至馬巒山園區總站；自駕停車可導航至馬巒山郊野公園停車場

開放時間：公園 06:00-21:00，水庫 06:00-19:00



遊園Tips：

1、公園入口處都有洗手間、自動售貨機；綠道沿線較少，需自己帶水；

2、園區內共享單車較少，建議自己帶自行車；

3、園區內蚊蟲、蛇、蜘蛛較多，做好防蚊蟲，遠離危險區；

4、不可攜帶寵物入園；

5、近期因坪山區水庫群安全隱患排查及綜合整治施工，大山陂部分碧道臨時封閉，請注意出行前往安排：

封閉時間：2023年11月15日-2024年5月31日

封閉範圍：大山陂水庫3#副壩到公園大門，大山陂水庫主壩，大山陂水庫1#副壩到2#副壩區間碧道；礦山水庫大壩到坪馬線區間碧道



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